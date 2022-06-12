Dàn mỹ nam Cbiz khi vào vai tân lang: Đặng Luân khiến dân tình rơi lệ, Dương Dương khiến hội chị em lụi tim

Ánh mắt nơi anh đầy sự tăm tối, mặc lên trang phục tân lang đỏ rực nhưng Húc Phượng chỉ có thể lựa chọn cách uống cạn ly để cùng với người mình yêu rời khỏi đau khổ trong chính ngày vui nhất đời người. Hình ảnh chàng trai si tình lựa chọn cách để được mãi mãi bên người mình yêu khiến biết bao người phải rơi lệ.

Cái tên đầu tiên trong danh sách các “tân lang quốc dân” đó chính là nam diễn viên Đặng Luân. Là ngôi sao với vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất chân thật, không khó để anh chàng chiếm trọn cảm tình nơi khán giả. Vào vai Phượng Hoàng trong siêu phẩm đình đám Hương Mật Tựa Khói Sương, trái ngược với các hình ảnh vui vẻ trong ngày hôn nhân đại sự, hình ảnh tân lang mà Đặng Luân đem đến lại mang theo một nỗi buồn man mác.

Trần Tinh Húc

Trần Tinh Húc - Ảnh: Internet

Nổi lên như một hiện tượng với vai diễn Lý Thừa Ngân trong bộ phim Đông Cung, nam diễn viên thành công ghi dấu trong lòng khán giả với vai diễn “tra” để đời của mình. Trong Đông Cung, Trần Tinh Húc có đến tận hai lần được khoác lên trang phục tân lang nhưng lại ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Nếu như ở Tây Châu, Trần Tinh Húc mang đến một tạo hình đậm chất thảo nguyên cùng nụ cười hạnh phúc khi được kết đôi với người mình yêu. Thì đến lần đại hôn ở kinh thành, gương mặt ấy nay đã có phần lạnh lùng, băng giá, trong ngày vui đại sự của mình, thế nhưng trên gương mặt nghiêm nghị đó lại chẳng thể tìm thấy một nét cười. Dù ở trạng thái nào đi chăng nữa thì chiếc visual xuất sắc của ngôi sao sinh năm 1996 cũng khiến mình phải mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dương Dương

Dương Dương - Ảnh: Internet

Sẽ thật thiếu sót nếu mình không nhắc đến Dương Dương trong danh sách những “anh chồng quốc dân” của hội chị em. Dù dàn mỹ nam thế hệ mới liên tục xuất hiện thì nhan sắc của nam thần Dương Dương vẫn thuộc hàng top của màn ảnh xứ Trung.

Với tạo hình tân lang trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng, Dương Dương khiến không ít người xem phải “rung rinh” với gương mặt trắng trẻo, dễ thương, khoác lên bộ hỷ phục đỏ càng làm nổi bật làn da trắng muốt của tân lang điển trai số một màn ảnh xứ Trung.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Là ngôi sao lưu lượng hàng đầu của giới giải trí Hoa Ngữ, không khó khi vai diễn tân lang của nam diễn viên trong bộ phim Phong Khởi Lạc Dương chiếm sóng khắp các trang mạng Trung Quốc khi tác phẩm mới được ra mắt.

Mặc dù nhân vật Vương Nhất Bác vào vai bị ép cưới, đem theo khuôn mặt “3 phần ghét bỏ, 7 phần lạnh lùng” khi thành thân, nhưng nam diễn viên vẫn thành công khiến hội chị em phải đổ gục bởi sự lạnh lùng mà không kém phần điển trai của mình.