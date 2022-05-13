Rộ tin 'Húc Phượng' Đặng Luân chuẩn bị 'tái sinh' trở lại phim trường, thực hư ra sao?

Trên mạng xã hội rộ lên thông tin Đặng Luân được một sếp lớn coi trọng và ký hợp đồng giá thấp, bù lại giúp nam diễn viên lấy lại hình ảnh, còn đầu tư cho diễn một bộ phim truyền hình- phim này đã khai máy.

Mới đây, trên mạng xã hội rộ lên thông tin Đặng Luân được một sếp lớn coi trọng và ký hợp đồng giá thấp, bù lại giúp nam diễn viên lấy lại hình ảnh, còn đầu tư cho diễn một bộ phim truyền hình- phim này đã khai máy. Rộ tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất - Ảnh: Internet

Thực tế, tình hình hiện nay khá căng thẳng, ngay đến cả Phạm Băng Băng còn phải chuyển hướng sang Hàn Quốc tìm đường mới. Việc Đặng Luân tái xuất tại Trung Quốc khó có khả năng xảy ra. Một nguồn tin khác cho rằng, những năm qua, Đặng Luân kiếm được rất nhiều tiền. Khoảng thời gian trước, ‘Húc Phượng’ cũng chấp hành trả các khoản phí thiệt hại và bắt đầu một cuộc sống mới. Thực ra, Đặng Luân cũng dự định như Phạm Băng Băng, dựa vào fan để tiếp tục tạm hoạt động ở nước ngoài. Nhưng do dịch bệnh, nam diễn viên ‘Bởi vì được gặp em’ tạm hoãn chuyến đi, chờ dịch bệnh đỡ căng thẳng.

Hương mật tựa khói sương - Ảnh: Internet Hiện tại, có một nguồn tin, Đặng Luân cũng mượn tên người thân mở công ty và bắt đầu công việc hậu trường, về sau sẽ nâng đỡ người mới và đầu tư vào phim ảnh. Trước đó, scandal Đặng Luân trốn thuế bị phạt 106 triệu nhân dân tệ (hơn 380 tỉ đồng) khiến làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ. Đến chiều cùng ngày, trên trang cá nhân, Đặng Luân cập nhật bài viết nhận lỗi, chịu trách nhiệm cũng như chấp nhận mọi quyết định của cơ quan thuế và nộp phạt mọi khoản tiền sau đó. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên ‘Hương mật tựa khói sương’ tiêu tan. Tài khoản Weibo bị xóa sổ, hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị ẩn hoặc xóa. Những poster phim không còn có mặt của nam diễn viên. Đặng Luân bị phong sát vì trốn thuế - Ảnh: Internet Không biết thực hư ra sao, các fan hâm mộ vẫn tiếp tục mong chờ ngày Đặng Luân tái xuất phim ảnh dù ở Đại Lục hoặc nước ngoài đều được!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-huc-phuong-dang-luan-chuan-bi-tai-sinh-tro-lai-phim-truong-thuc-hu-ra-sao-468429.html