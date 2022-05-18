Trịnh Sảng, Đặng Luân dần chấp nhận số phận của mình, ngày quay lại với làng giải trí e rằng khó thành hiện thực?

Sao quốc tế 18/05/2022 15:51

Sau lùm xùm gây chấn động cbiz, cả Trịnh Sảng và Đặng Luân đã dần chấp nhận với cuộc sống của người thường và làm những công việc mới?.

Trịnh SảngĐặng Luân là 2 nghệ sĩ tai tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa Ngữ. Một người bị tố đẻ thuê, một người dính tới trốn thuế. Kể từ khi vi phạm pháp luật, hai diễn viên đều bị phong sát toàn bộ. Họ bị hủy dự án phim, phải đền hợp đồng quảng cáo, nhiều tác phẩm bị "đắp chiếu mãi mãi".

Trịnh Sảng, Đặng Luân dần chấp nhận số phận của mình, ngày quay lại với làng giải trí e rằng khó thành hiện thực? - Ảnh 1
Trịnh Sảng và Đặng Luân đều bị phong sát sau loạt lùm xùm không đáng có - Ảnh: Internet

 

Sau thời gian vốn được cho là đang có trạng thái cảm xúc không được ổn định khi liên tục post những bài đăng than khổ trên MXH, gần đây người hâm mộ của nữ diễn viên đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Trịnh Sảng đã có tinh thần ổn định hơn, thậm chí cô nàng còn không ngần ngại đẳng tải hình ảnh lên trang cá nhân.

Trịnh Sảng, Đặng Luân dần chấp nhận số phận của mình, ngày quay lại với làng giải trí e rằng khó thành hiện thực? - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của Trịnh Sảng sau 2 năm ở ẩn - Ảnh: Internet

Theo truyền thông, tháng 11 năm 2021, Trịnh Sảng đã lập kênh YouTube riêng. Mọi video được đăng tải trên đó đều do nữ diễn viên tự quay và dựng. Vì thế, cô có ý định kiếm tiền bằng cách trở thành YoutTuber.

Về phía Đặng Luân, anh vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ sau cáo buộc trốn thuế. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng nam diễn viên có lẽ đã dần chấp nhận với số phận của mình và sẽ không quay lại với làng giải trí nữa. Hiện nam diễn viên quyết định lui về ở ẩn và chuyên tâm với công việc kinh doanh cùng với người thân.

Trịnh Sảng, Đặng Luân dần chấp nhận số phận của mình, ngày quay lại với làng giải trí e rằng khó thành hiện thực? - Ảnh 3
 Nam diễn viên Đặng Luân - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Trịnh Sảng và Đặng Luân đã từng bước lấy lại tinh thần ổn định sau khoảng thời gian bất ổn trước những lùm xùm không đáng có trong sự nghiệp và dường như đã chấp nhận việc quay lại với làng giải trí giờ đây là không thể. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen vẫn hy vọng cả 2 sẽ có thể quay lại với Cbiz vào một ngày nào đó. 

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Từ khóa:   Trịnh Sảng Đặng Luân sao châu á Drama Cbiz Cbiz

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