Không còn cơ hội trở lại Cbiz, Trịnh Sảng chuyển hướng trở thành Youtuber để kiếm sống?

Sao quốc tế 17/05/2022 16:34

Mới đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước động thái mới nhất của Trịnh Sảng sau khoảng thời gian dài ở ẩn.

Mới đây, người hâm mộ của Trịnh Sảng chia sẻ clip cô vừa đi bộ về nhà vừa tâm sự. Trong đoạn video này, nữ diễn viên chia sẻ về kế hoạch, cũng như ước muốn trở thành YouTuber nổi tiếng để có thể kiếm được thu nhập từ nền tảng này. Đồng thời, nữ diễn viên còn cho biết mình đã nghĩ tích cực hơn nhiều, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù thế nào cũng phải cười mà sống, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Trịnh Sảng chia sẻ: "Nếu nói không tốt, tôi cũng không cảm thấy mất mặt. Tôi có thể tiếp tục khiến mọi người chê cười tôi, tôi có thể có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, tôi thấy đây cũng là một loại năng lực của bản thân". 

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Trịnh Sảng dự định trở thành Youtuber để kiếm tiền - Ảnh: Internet

Kênh YouTube này được Trịnh Sảng thành lập từ tháng 11 năm ngoái. Nữ diễn viên chỉ mới đăng tải một vài video ngắn do cô nàng tự quay và chỉnh sửa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tên kênh vẫn chưa được tiết lộ. Trong lúc chờ đợi, các fan đã đăng tải những hình ảnh từ video của Trịnh Sảng, chủ yếu là khoảnh khắc nữ diễn viên chơi đùa với cún cưng.

Có thể thấy, thông qua động thái này, Trịnh Sảng dường như không muốn từ bỏ giới giải trí, luôn cố gắng quay trở lại bằng mọi mạng xã hội có thể tham gia, từ Instagram đến Twitter và giờ lại là YouTube. Tuy nhiên tại showbiz Trung, Trịnh Sảng khó có thể quay lại vì lệnh phong sát vẫn còn

Sau khi vướng bê bối bỏ tiền nhờ người mang thai hộ, sau đó từ bỏ hai con, không chăm sóc thăm hỏi. Hành vi của cô vi phạm đạo đức làm người, bị xã hội lên án. Đồng thời, nữ diễn viên chính thức bị kết tội trốn thuế, cư dân mạng tiến hành tẩy chay diện rộng, công khai với nữ diễn viên.

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Sau bê bối tình ái rúng động khắp Cbiz, Trịnh Sảng kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh rõ mặt ở đời thường.

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