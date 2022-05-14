Trịnh Sảng lần đầu lộ diện, khoe nhan sắc sau khi bị 'phong sát' trong làng giải trí Hoa ngữ

Sau bê bối tình ái rúng động khắp Cbiz, Trịnh Sảng kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh rõ mặt ở đời thường.

Vào ngày 14/5, QQ đưa tin Trịnh Sảng gây chú ý khi đăng ảnh chụp bản thân lên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô lộ mặt sau gần 2 năm ở ẩn vì vướng bê bối đời tư nghiêm trọng. Trong hình ảnh mới nhất, nữ nghệ sĩ có diện mạo giản dị.

Cư dân mạng khá bất ngờ với trạng thái bây giờ của cô, Trịnh Sảng vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo, gương mặt thanh tú vốn có. Nhiều người nhận xét là cô trông xinh và tự nhiên hơn ngày xưa nhiều. Bên cạnh đó, nữ diễn viên được nhận xét tăng cân so với thời điểm chưa bị cấm sóng. Nhiều khán giả cho biết họ không thể nhận ra Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện hiếm hoi của Trịnh Sảng thu hút hàng triệu người hâm mộ vào giữa đêm. Tuy nhiên, bài đăng và hình ảnh của ngôi sao Cùng ngắm mưa sao băng chỉ tồn tại vài phút trên mạng xã hội. Hình ảnh này sau đó biến mất khỏi các diễn đàn.

Động thái trên cho thấy cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ Internet, không để nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn như Trịnh Sảng được phép hoạt động trên mạng xã hội Weibo dưới bất kỳ hình thức nào.

Nữ iễn viên hiện sống tại Mỹ để tránh dư luận và gần gũi với hai con nhỏ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trịnh Sảng sống tại Mỹ để tránh dư luận và gần gũi với hai con nhỏ. Vừa qua, cô chia sẻ chấp nhận sự thật bản thân hết thời sớm, muốn bắt đầu cuộc sống mới như người bình thường.

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