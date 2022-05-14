Trịnh Sảng lần đầu lộ diện, khoe nhan sắc sau khi bị 'phong sát' trong làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 14/05/2022 18:40

Sau bê bối tình ái rúng động khắp Cbiz, Trịnh Sảng kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh rõ mặt ở đời thường.

Vào ngày 14/5, QQ đưa tin Trịnh Sảng gây chú ý khi đăng ảnh chụp bản thân lên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô lộ mặt sau gần 2 năm ở ẩn vì vướng bê bối đời tư nghiêm trọng. Trong hình ảnh mới nhất, nữ nghệ sĩ có diện mạo giản dị.

Cư dân mạng khá bất ngờ với trạng thái bây giờ của cô, Trịnh Sảng vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo, gương mặt thanh tú vốn có. Nhiều người nhận xét là cô trông xinh và tự nhiên hơn ngày xưa nhiều. Bên cạnh đó, nữ diễn viên được nhận xét tăng cân so với thời điểm chưa bị cấm sóng. Nhiều khán giả cho biết họ không thể nhận ra Trịnh Sảng.

trinh sang
Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện hiếm hoi của Trịnh Sảng thu hút hàng triệu người hâm mộ vào giữa đêm. Tuy nhiên, bài đăng và hình ảnh của ngôi sao Cùng ngắm mưa sao băng chỉ tồn tại vài phút trên mạng xã hội. Hình ảnh này sau đó biến mất khỏi các diễn đàn.

Động thái trên cho thấy cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ Internet, không để nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn như Trịnh Sảng được phép hoạt động trên mạng xã hội Weibo dưới bất kỳ hình thức nào.

trinh sang 1
Nữ iễn viên hiện sống tại Mỹ để tránh dư luận và gần gũi với hai con nhỏ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trịnh Sảng sống tại Mỹ để tránh dư luận và gần gũi với hai con nhỏ. Vừa qua, cô chia sẻ chấp nhận sự thật bản thân hết thời sớm, muốn bắt đầu cuộc sống mới như người bình thường.

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Thông tin cặp đôi "trai tài gái sắc" Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y chuẩn bị "nên duyên" trong dự án phim mới khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Sảng nhan sắc Trịnh Sảng sao Hoa ngữ sao Châu Á Trịnh Sảng tái xuất làng sao

TIN LIÊN QUAN

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Xôn xao tin Trịnh Sảng hoạt động nghệ thuật tại Đông Nam Á sau khi bị 'phong sát' ở quê nhà

Xôn xao tin Trịnh Sảng hoạt động nghệ thuật tại Đông Nam Á sau khi bị 'phong sát' ở quê nhà

Đều nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng lại khác nhau 'một trời một vực'

Đều nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng lại khác nhau 'một trời một vực'

Trịnh Sảng 'khuấy đảo' C-biz bằng đoạn ghi âm cầu xin được buông tha sau thời gian dài ở ẩn

Trịnh Sảng 'khuấy đảo' C-biz bằng đoạn ghi âm cầu xin được buông tha sau thời gian dài ở ẩn

Lan truyền đoạn voice chat Trịnh Sảng khẳng định mình và Ngô Diệc Phàm là nạn nhân? Một số đời tư bê bối khác cũng bị gọi tên?

Lan truyền đoạn voice chat Trịnh Sảng khẳng định mình và Ngô Diệc Phàm là nạn nhân? Một số đời tư bê bối khác cũng bị gọi tên?

Có xuất phát điểm ao ước, từng được kỳ vọng trở thành tượng đài điện ảnh xứ Trung, Trịnh Sảng khiến netizen thất vọng vì 'tự tay đá bay đi hết tất cả'

Có xuất phát điểm ao ước, từng được kỳ vọng trở thành tượng đài điện ảnh xứ Trung, Trịnh Sảng khiến netizen thất vọng vì 'tự tay đá bay đi hết tất cả'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 44 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?