Trịnh Sảng 'khuấy đảo' C-biz bằng đoạn ghi âm cầu xin được buông tha sau thời gian dài ở ẩn

Đoạn ghi âm mới đây được tung lên mạng với nội dung cầu xin được buông tha được cho là của Trịnh Sảng hiện đang khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mạng xã hội nước này vào ngày 29/4 bỗng dưng xuất hiện một đoạn ghi âm với giọng nói được cho là của Trịnh Sảng. Trong đoạn ghi âm này, "nữ thần thanh xuân" một thời đã gửi lời cầu xin tha thiết đến các thế lực đang làm hại cô.

MXH xứ Trung bỗng dưng xuất hiện một đoạn ghi âm với giọng nói được cho là của Trịnh Sảng - Ảnh: Weibo

Theo đó, Trịnh Sảng nói trong đoạn ghi âm rằng cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường và có thể tin tưởng người khác. Tuy vậy, hiện tại cô vô cùng bất lực khi liên tục bị tấn công trên MXH nên quyết định lên tiếng cầu xin những người này hãy buông tha cho cô. Bên cạnh đó, cô cũng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ và bản thân sẽ được quy về hoạt động nghệ thuật.

"Rất nhiều người không ngừng giẫm đạp tôi, tấn công tôi, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn chưa buông tha cho tôi, đó là truyền thông, blogger, hoặc cả những người mạo danh là fan của tôi." - trích nội dung đoạn ghi âm của Trịnh Sảng.

Kể từ khi bị phong sát tới nay, Trịnh Sảng đã biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Trước động thái mới nhất này của Trịnh Sảng, công chúng đang tỏ ra vô cùng hoang mang và đồng thời cũng ngán ngẩm khi loạt drama của cô vẫn chưa kết thúc. Kể từ khi bị phong sát tới nay, Trịnh Sảng đã biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí Hoa ngữ, tuy nhiên thay vì ở ẩn thì cô lại liên tục vùng vẫy và bày tỏ ý định quay trở lại C-biz vào một ngày không xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trinh-sang-khuay-dao-c-biz-bang-doan-ghi-am-cau-xin-duoc-buong-tha-sau-thoi-gian-dai-o-an-465613.html