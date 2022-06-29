Nghê Ni quyến rũ và phóng khoáng trên bìa tạp chí thời trang

"Mưu nữ lang" Nghê Ni mới đây đã xuất hiện vô cùng xinh đẹp và cuốn hút trên bìa tạp chí thời trang Marie Claire bản Trung Quốc.

Với bối cảnh ở giữa sa mạc hoang vắng, Nghê Ni diện bộ trang phục màu vàng cùng những đường cắt xẻ táo bạo vừa quyến rũ vừa lộng lẫy. Tờ Marie Claire nhận xét nữ diễn viên có thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp dù đối mặt với nắng và gió khi thực hiện bộ ảnh. Nghê Ni trên bìa tạp chí Marie Claire bản Trung Quốc - Ảnh: Marie Claire Nghê Ni gần đây đã tham gia vào dự án remake Tung Hoành Tứ Hải. Trong tác phẩm này, cô hợp tác cùng hai tài tử nổi tiếng Cổ Thiên Lạc và Tạ Đình Phong.

Là một trong những diễn viên cùng lứa với dàn tiểu hoa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi... nhưng vị thế của Nghê Ni ở lĩnh vực truyền hình lại không mấy nổi trội. Khán giả nhận xét cô vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình dù cho tài sắc vẹn toàn. Tờ Marie Claire nhận xét nữ diễn viên có thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp - Ảnh: Marie Claire Nghê Ni gần đây đã tham gia vào dự án remake Tung Hoành Tứ Hải với Cổ Thiên Lạc và Tạ Đình Phong - Ảnh: Marie Claire Sinh năm 1988, Nghê Ni khá kín tiếng trong chuyện tình cảm trong khi các bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất. Sau khi chia tay với Phùng Thiệu Phong, cô càng ít nói về chủ đề này.

Nghê Ni là người kín tiếng trong chuyện tình cảm - Ảnh: Marie Claire Sau khi chia tay với Phùng Thiệu Phong, cô càng ít nói về chủ đề yêu đương - Ảnh: Marie Claire Năm 2008, Nghê Ni được đạo diễn Trương Nghệ Mưu "chọn mặt gửi vàng", trao cho cô cơ hội diễn xuất trong Kim Lăng Thập Tam Hoa. Vai diễn này sau khi được ra mắt vào năm 2011 đã mang về cho cô những giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Vai diễn trong Kim Lăng Thập Tam Hoa đã mang về cho Nghê Ni nhiều thành tựu - Ảnh: Marie Claire Nghê Ni chủ yếu hoạt động mảng điện ảnh, vị thế ở lĩnh vực truyền hình của cô không mấy nổi trội - Ảnh: Marie Claire Những năm gần đây, Nghê Ni tham gia vào các dự án điện ảnh Cô Gái Mất Tích, 1921, Liễu Xuyên và nhiều bộ phim truyền hình như Tây Xuất Ngọc Môn, Lưu Kim Tuế Nguyệt, Thần Tịch Duyên, Thiên Thịnh Trường Ca...

Sau cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò với siêu mẫu đình đám Lưu Văn Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin siêu mẫu Lưu Văn và tài tử Tỉnh Bách Nhiên đang trong mối quan hệ tình cảm.

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