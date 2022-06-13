Sau cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò với siêu mẫu đình đám Lưu Văn

Sao quốc tế 13/06/2022 10:26

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin siêu mẫu Lưu Văn và tài tử Tỉnh Bách Nhiên đang trong mối quan hệ tình cảm.

Vào ngày 13/5, Sina đưa tin siêu mẫu Lưu Văn và tài tử Tỉnh Bách Nhiên đang trong mối quan hệ tình cảm. Chân dài Victoria's Secret vừa được bắt gặp đến khách sạn lưu trú của Tỉnh Bách Nhiên. Để tránh sự chú ý, Lưu Văn xuất hiện một mình.

Đây là lần thứ hai cặp nghệ sĩ bị chụp ảnh hẹn hò. Vào đầu tháng 6, họ được trông thấy đèo nhau trên xe đạp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Song, trước tin tình ái, Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên giữ im lặng. 

Sau cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò với siêu mẫu đình đám Lưu Văn - Ảnh 1

Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009), người mẫu châu Á đắt show nhất, và cũng là chân dài Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. Từ 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Về đời tư, Lưu Văn là người kín tiếng, chưa từng công khai hẹn hò bất kỳ ai. Tháng 3/2020, cô vướng tin yêu Trần Vỹ Đình, nhưng phủ nhận và cho biết họ là bạn bè thân thiết.

Sau cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò với siêu mẫu đình đám Lưu Văn - Ảnh 2

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của anh có Tình yêu vượt qua nghìn nămChờ gió lênMai sau em sẽ về đâu, Tôi và tuổi 17 của tôi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Truy lùng quái yêu. Nam diễn viên từng có cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm hẹn hò.

Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên công khai hẹn hò vào tháng 3.2016 sau khi nữ diễn viên chia tay Phùng Thiệu Phong. Mối quan hệ chị - em của họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu mến của người hâm mộ bởi cả ngoại hình và danh tiếng đều tương xứng nhau.

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