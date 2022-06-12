Thành Long và loạt sao Hoa ngữ 'phẫn nộ' trước vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông tấn công dã man

Sao quốc tế 12/06/2022 23:05

Nhiều sao Hoa ngữ như Thành Long, Trương Thiên Ái, Trương Vũ Kỳ, Tô Di, Hình Phi,... đều bày tỏ mong muốn nhóm côn đồ hành hung cô gái kia sẽ bị pháp luật xử phạt thích đáng.

Trang Sina đưa tin, mới đây vụ việc một cô gái bị nhóm đàn ông hành hung tại Đường Sơn, Trung Quốc vì đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận nước này. Cảnh sát thành phố Đường Sơn vào ngày 11/6 vừa qua cũng đã bắt được 8 nghi phạm trong vụ việc với lý do “tình nghi tấn công bạo lực và gây rối”, trong khi một người khác vẫn đang bị truy lùng.

Thành Long và loạt sao Hoa ngữ 'phẫn nộ' trước vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông tấn công dã man - Ảnh 1
Sự việc 'Đánh người ở Đường Sơn' đang là chủ đề nóng tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera cho thấy, một cô gái đang dùng bữa tại nhà hàng cùng 2 người bạn của mình thì một người đàn ông đến và đặt tay lên vai cô. Cô gái sau đó phản kháng và đẩy người đàn ông ra, nhưng anh ta lại lao đến và tấn công cô gái khiến cho bạn của cô phải can thiệp.

Không dừng lại ở đó, một nhóm những người đàn ông khác ngay lập tức tiến vào và túm tóc cô gái kia ra ngoài, liên tục đánh đập khi cô đang nằm dưới đất. Khi có một người phụ nữ khác tới can ngăn, nhóm này thậm chí đã đẩy cô đập đầu xuống đất.

Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, nhiều ngôi sao nổi tiếng như Thành Long, Trương Thiên Ái, Trương Vũ Kỳ, Tô Di, Hình Phi, Lam Doanh Oánh,... đã lên tiếng đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp kia.

Thành Long và loạt sao Hoa ngữ 'phẫn nộ' trước vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông tấn công dã man - Ảnh 2
Thành Long ên tiếng đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp bị hành hung trong video - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

"Ngày hôm qua nhân viên cho tôi xem video, tôi thực sự quá tức giận, đến mức không ngủ được. Đau lòng hơn, trong toàn bộ quá trình chỉ các bạn nữ giúp đỡ lẫn nhau, những người đàn ông khác đứng xem, tỏ thái độ thờ ơ. Sao chuyện như vậy có thể xảy ra ở đất nước của chúng ta? Tôi nghe nói hung thủ đã bị bắt, mong chúng sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

"Nhiều năm qua, trong các bộ phim, tôi đều muốn nêu cao quan điểm nói không với bạo lực. Nam nhân không thể đánh nữ nhân, một đám người không thể bắt nạt một người, nhưng chuyện bất công ở đâu cũng tồn tại. Tôi nghĩ ỷ mạnh hiếp yếu là hành vi tệ hại, những người có năng lực phải biết ra tay giúp đỡ vào thời điểm cần thiết. Trợ giúp người khác cũng là giúp đỡ chính mình." - Thành Long chia sẻ.

Thành Long và loạt sao Hoa ngữ 'phẫn nộ' trước vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông tấn công dã man - Ảnh 3
Nữ diễn viên Trương Thiên Ái cam kết hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân bị hành hung trong video kia - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Trương Thiên Ái cam kết hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân bị hành hung trong video kia, nữ diễn viên cho biết: "Say rượu không phải lý do cho mọi hành động sai trái. Đây là quấy rối tình dục, ác ý đả thương người, không thể lấy lý do say rượu. Xem video tôi phẫn nộ, đau đớn trong lòng. Các cô gái nếu cần giúp đỡ, hãy liên hệ với công ty đại diện của tôi. Tôi sẵn lòng hỗ trợ phí thuốc men, điều trị tâm lý cho nạn nhân".

Nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm Mã Thiên Vũ cũng đã thể hiện sự phẫn nộ của mình với hành vi nhóm đàn ông thay nhau đánh đập một cô gái không có sức chống trả. Bài đăng của anh sau đó đã có tới hàng trăm nghìn người nhấn thích và bình luận.

Thành Long và loạt sao Hoa ngữ 'phẫn nộ' trước vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông tấn công dã man - Ảnh 4
Nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm Mã Thiên Vũ cũng đã thể hiện sự phẫn nộ của mình về vụ việc - Ảnh: Internet

Từ khóa "Đánh người ở Đường Sơn" hiện đang là chủ đề được quan tâm nhất thời điểm hiện tại ở Trung Quốc trên mọi mặt trận dù là đời thật hay mạng xã hội. Hàng trăm triệu bình luận và chia sẻ đã được đưa ra với mong muốn xử phạt những người đàn ông đã hành hung cô gái kia.

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Từ khóa:   Thành Long Mã thiên Vũ Trương Thiên Ái sao Hoa ngữ sao châu Á

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