Con gái gọi về nói chuyện 'hỗn láo', tình cũ Thành Long đăng đàn trách móc được netizen ủng hộ 'hai tay hai chân'

Sao quốc tế 09/05/2022 09:59

Bày tỏ nỗi buồn bực về con gái trên mạng xã hội, tình cũ Thành Long - nữ diễn viên Ngô Ỷ Lợi lại được netizen ủng hộ nên mạnh tay hơn trong việc dạy bảo con gái.

Mới đây, ngoi sao TVB Ngô Ỷ Lợi đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết ẩn ý với nội dung: "Người Trung Quốc chúng ta, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Học tiếng Anh chỉ để hiểu những lời chửi mắng. Thật tốt khi đến nơi đó nhưng quê hương vẫn luôn là quê hương".

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Ngô Ỷ Lợi 'trách móc' con gái trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nữ diễn viên họ Ngô không hề nhắc đến tên ai nhưng khán giả đều tự nhận định người mà cô đang nói đến chính là cô con gái Ngô Trác Lâm của cô. Thậm chí, có cư dân mạng để lại bình luận ủng hộ việc cô nên dạy bảo lại con gái như: "Hãy mắng nó bằng tiếng Trung Quốc đi!".

Trước đây, quản lý của Ngô Ỷ Lợi từng tiết lộ, Ngô Trác Lâm thường gọi về cho mẹ nhưng đa phần những cuộc hội thoại đều là lời trách móc mẹ mình. Bên cạnh đó, khi muốn gọi cho con thì Ngô Ỷ Lợi không thể liên lạc được, vì vạy mà mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng nguội lạnh và xa cách.

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Ngô Trác Lâm được cho là đang sống tại Canada với bạn đời đồng giới Andi - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngô Trác Lâm được cho là đang sống tại Canada với bạn đời đồng giới Andi. Cả hai trước đó từng sống tại Hong Kong một thời gian nhưng ít lâu sau lại trở về quê nhà của Andi, kể từ đó không có nhiều tin tức về cặp đôi này.

Ngô Trác Lâm vốn là kết quả của mối tình giữa ngôi sao võ thuật Thành Long và Ngô Ỷ Lợi khi mà anh đã có vợ con. Tuy vậy, nam diễn viên khi biết tin người tình của mình mang thai đã cho rằng cô đang muốn "cho mình vào tròng" nên khăng khăng không nhận con.

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Dù 'cặp kè' cùng Ngô Ỷ Lợi, Thành Long quyết không nhận con khi biết cô có thai - Ảnh: Internet

Scandal qua lại với một ngôi sao đã có gia đình khiến sự nghiệp Ngô Ỷ Lợi lụi bại hoàn toàn, cuộc sống của cô càng vất vả hơn khi phải nuôi con một mình, không nhận được bất kỳ nguồn trợ cấp nào từ phía cha ruột của con gái mình.

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