Thành Long 'chi mạnh' 138 tỷ đồng để tậu biệt thự dưỡng già

Sao quốc tế 05/05/2022 16:22

Để tiện làm việc và an dưỡng tuổi già, Thành Long vừa qua đã "mua đứt" một căn biệt thự tại Trung Quốc với giá 138 tỷ đồng.

Sohu đưa tin, ngôi sao võ thuật Thành Long vừa qua đã trở thành chủ nhân của một căn biệt thự đắt tiền tại Hàng Châu, Trung Quốc. Được biết, đây là căn nhà thuộc phân khúc cao cấp bậc nhất thành phố với giá trị lên đến 40 triệu NDT (hơn 138 tỷ VNĐ) sở hữu view sông tuyệt đẹp và tọa lạc tại trung tâm sầm uất.

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Thành Long vừa chi mạnh tay mua thêm bất động sản đắt đỏ - Ảnh: Internet

Tuy phần nội thất bên trong căn biệt thự này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều chuyên gia thiết kế nổi tiếng cho hay Thành Long muốn ngôi nhà của mình được trang hoàng theo phong cách châu u cổ với nội thất được nhập khẩu 100%. Không những vậy, căn nhà còn được cài đặt hệ thống quản lý tự động để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của nam tài tử và gia đình.

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Nam diễn viên sở hữu khối tài sản khổng lồ và thường di chuyển bằng phi cơ riêng - Ảnh: Internet

Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, lý do mà Thành Long đã mua căn biệt thự này là vì ông muốn chuyển hướng sang sinh sống và hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Trước đây, ông chủ yếu sống và làm việc tại Hong Kong, mỗi khi có việc mới ngồi máy bay đến Đại lục, Ngoài ra, bất động sản này cũng dùng cho việc dưỡng già của vợ chồng ông.

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Bên trong căn hộ hạng sang tại Bắc Kinh của Thành Long - Ảnh: Internet

Ngoài căn biệt thự sang trọng này, Thành Long còn sở hữu rất nhiều bất động sản đắt tiền khác. Cách đây nhiều năm, ông từng mua một căn hộ thuộc phân khúc xa hoa bậc nhất Bắc Kinh trị giá 72,9 triệu NDT (gần 250 tỷ VNĐ) nằm trong vực đắc địa và có khí chất hoàng gia thuộc hàng top thành phố.

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Biệt thự xa hoa trong khu vực Hollywood của Thành Long - Ảnh: Internet

Bên các bất động sản trong nước, Thành Long còn thể hiện sự giàu có của mình qua việc đứng tên nhiều căn biệt thự, tòa nhà khác tại Mỹ, Singapore,... và hàng loạt siêu xe đắt tiền. Trong danh sách 10 sao nam giàu nhất thế giới do Forbes công bố, Thành Long vinh dự là người Hong Kong duy nhất góp mặt.

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