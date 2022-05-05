Thành Long 'chi mạnh' 138 tỷ đồng để tậu biệt thự dưỡng già

Sohu đưa tin, ngôi sao võ thuật Thành Long vừa qua đã trở thành chủ nhân của một căn biệt thự đắt tiền tại Hàng Châu, Trung Quốc. Được biết, đây là căn nhà thuộc phân khúc cao cấp bậc nhất thành phố với giá trị lên đến 40 triệu NDT (hơn 138 tỷ VNĐ) sở hữu view sông tuyệt đẹp và tọa lạc tại trung tâm sầm uất.

Thành Long vừa chi mạnh tay mua thêm bất động sản đắt đỏ - Ảnh: Internet

Tuy phần nội thất bên trong căn biệt thự này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều chuyên gia thiết kế nổi tiếng cho hay Thành Long muốn ngôi nhà của mình được trang hoàng theo phong cách châu u cổ với nội thất được nhập khẩu 100%. Không những vậy, căn nhà còn được cài đặt hệ thống quản lý tự động để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của nam tài tử và gia đình.