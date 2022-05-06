Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng

Sao quốc tế 06/05/2022 17:58

Ngày 3 thán 5, việc Thành Long - siêu sao quốc tế bất ngờ xuất hiện ở Hàng Châu mua nhà thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông.

Trong hai năm trở lại đây, với sự chuyển hướng trọng tâm của công việc, nhiều ngôi sao Hong Kong và Đài Loan đã chuyển sang đại lục để phát triển sự nghiệp, chẳng hạn như gia đình của Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống, con trai Jasper của hai người đã đi học cấp 1 ở Thượng Hải. Để không phải xa con trai Dương Thiên Hoa cũng đã quyết định chuyển cả gia đình đến Thượng Hải, ngay cả Will Liu cực nổi gần đây cũng được netizen soi ra rằng nơi ở của anh là ở Thượng Hải.

Ngày 3 tháng 5, việc Thành Long - siêu sao quốc tế bất ngờ xuất hiện ở Hàng Châu mua nhà thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông.

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 1

Thành Long xuất hiện trong văn phòng kinh doanh bất động sản lúc 3 giờ 30 phút chiều. Ngay khi xuất hiện, ông đã thu hút rất nhiều chú ý, và có một số nhân viên nữ dẫn đường cho Thành Long. Xung quanh cũng có nhiều vệ sĩ để duy trì trật tự, toát lên khí chất hào nhoáng của ông.

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 2
Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 3

 Thành Long chào hỏi những người có mặt tại đấy, đồng thời cũng vẫy tay chào để giao lưu, trên môi luôn nở nụ cười thân thiện, trông có vẻ rất tươi tắn và sức khỏe rất tốt, và tâm trạng mua nhà lần này trông cũng rất tốt.

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 4
Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 5

Theo lời kể các nhân viên, căn nhà mà Thành Long mua là một căn có view hướng sông, gần sông Tiền Đường. Đây cũng là căn tầng trệt có diện tích cực rộng được xem như biệt thự với tiêu chuẩn cao nhất ở Hàng Châu thời điểm hiện tại. Tiêu chuẩn về các nguyên liệu được lựa chọn tất cả đều là thương hiệu tốt nhất trên thế giới. Cửa chính vào bằng đồng của Ý có giá đến mấy chục vạn nhân dân tệ tương đương với mấy trăm triệu đồng, bước vào bên trong sau đó sẽ là chiếc đèn chùm ở tiền sảnh kiểu Ý. Hệ thống thông minh chỉ cần một cái chạm vân tay, và toàn bộ sàn nhà được lát bằng gạch Hermes vô cùng thích hợp với thân phận siêu sao quốc tế Thành Long. 

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 6

 

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 7
Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 8

Thành Long không chỉ mua căn nhà view sông này mà còn đồng ý trở thành người phát ngôn của thương hiệu, Thành Long còn thẳng thắn cho biết anh cho rằng vị trí này rất tốt, nhìn ra sông Tiền Đường, và Toàn bộ phong cách trang trí cũng là phong cách tân cổ điển yêu thích của ông. Theo như một số netizen tiết lộ về giá mua căn cao cấp ở đây, với căn tầng trệt cao cấp khoảng 100.000 mét vuông, hướng view ra sông có giá khoảng 40 triệu nhân dân tệ tương đương với hơn 100 tỷ đồng.

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 9
Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 10

Vì gần sát đường phát sóng trực tiếp nên việc Thành Long mua căn nhà này đồng nghĩa với việc trọng tâm sự nghiệp của ông sẽ được chuyển sang Hàng Châu, và phòng livestream đầu tiên của Thành Long có thể sẽ ra đời? Trước câu hỏi này, Thành Long không phản hồi, nhưng ông cho rằng lợi thế về vị trí của căn nhà này là yếu tố lớn nhất để anh mua căn nhà này. Nếu không có vấn đề phát sinh, tháng 9 ông sẽ chuyển vào nhà mới ở Hàng Châu, cổ vũ Đại hội Thể thao châu Á. Câu trả lời của Thành Long không phủ nhận cũng không thừa nhận, ông hào phóng mua căn nhà sang trọng này, có lẽ cũng có kế hoạch chuyển đến đại lục, và còn tùy vào việc sắp xếp lịch trình làm việc trong thời gian tới.

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 11

 

Thành Long vừa bước qua sinh nhật lần thứ 68 vào tháng trước, và căn biệt thự này cũng là món quà sinh nhật của ông. Thành Long cũng đi máy bay riêng đến địa điểm diễn ra sự kiện, thật là muốn bay đến đâu thì bay đến đấy, tư thế đút một tay vào túi cũng siêu ngầu. 

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 12
Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 13

Lý do Thành Long mua nhà cao ngất ngưởng như vậy chắc hẳn là để tuyên truyền cho thương hiệu doanh nghiệp bất động sản này. Người không muốn mua nhà cũng hỏi Thành Long nên mua căn nào, muốn làm hàng xóm với ông. Khung cảnh tại nơi lúc Thành Long mua nhà cũng rất sôi động, có rất nhiều người có mặt tại đó chụp ảnh cùng ông, Thành Long cũng rất phối hợp và hòa nhã không hề mang nặng hình tượng minh tinh.

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 14
Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 15

Khi sự kiện kết thúc và rời đi, Thành Long cũng vẫy tay và quay lại chào tạm biệt mọi người quan tâm mến mộ mình, đã tạo ấn tượng vô cùng tốt và thân thiện với người qua đường.

Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 16
Thành Long dự định chuyển đến Đại lục, xuất hiện ở Hàng Châu mua căn hộ view sông 40 triệu nhân dận tệ, đi phi cơ riêng cực hoành tráng - Ảnh 17

Không biết sắp tới Thành Long có định chuyển sang đại lục hay không, mọi người vẫn hy vọng Thành Long có thể tạo ra nhiều tác phẩm hơn nữa và được nhìn thấy ông trên màn ảnh rộng.

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