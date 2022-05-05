Thì ra đây là lý do fan hâm mộ idol Gen 2 vô cùng ganh tị với fan của những thần tượng thế hệ mới

Sao quốc tế 05/05/2022 10:52

Đối những người hâm mộ thế hệ thần tượng đi trước, họ bày tỏ sự ganh tị và ngưỡng mộ với fan của những idol thế hệ mới vì những video fancam từ chất lượng hình ảnh đến số lượng đều hơn hẳn trước đây.

Trong thời đại đang ngày càng có nhiều sự thay đổi và tiến bộ trong công nghệ, người hâm mộ K-POP ngày nay được cung cấp nhiều nội dung từ các thần tượng yêu thích của họ thông qua các phương tiện truyền thông. Đây là một trong những thay đổi giúp nền công nghiệp K-POP bùng nổ và cũng là một trong những điều mà các fan thần tượng thế hệ thứ 2 phải ghen tị với các fan thần tượng thế hệ thứ 3, thứ 4.

Thì ra đây là lý do fan hâm mộ idol Gen 2 vô cùng ganh tị với fan của những thần tượng thế hệ mới - Ảnh 1

Một cư dân mạng đã bày tỏ trên một trang cộng đồng trực tuyến rằng những người hâm mộ thần tượng thế hệ thứ 2 cảm thấy ghen tị với những người hâm mộ thần tượng thế hệ thứ 3 và thứ 4 vì có rất nhiều nội dung, sản phẩm mà fan hâm mộ có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng

Cư dân mạng này chia sẻ: "Fan hâm mộ của họ có thể tìm thấy quá nhiều video, bài báo,... về thần tượng của họ với hình ảnh sắc nét. Họ có thể dễ dàng xem các đoạn video cam, các video phát trực tiếp, các màn trình diễn của idol. Không những thế, kiểu tóc, trang điểm và trang phục còn đa dạng và đẹp mắt hơn. Ngoài ra, tất cả các thành viên đều có cả fancam riêng". 

Thì ra đây là lý do fan hâm mộ idol Gen 2 vô cùng ganh tị với fan của những thần tượng thế hệ mới - Ảnh 2

Một vài cư dân mạng cũng tham gia thảo luận với người và cho rằng: "Tôi thực sự đồng ý điều này", "Ý này rất đúng", "Tôi nhớ trực tiếp fancam bắt đầu được tải lên trong chương trình Produce 101"," Tôi thực sự ghen tị với họ vì điều này đó"," Đúng vậy, tôi rất muốn xem fancam trực tiếp của các thần tượng thế hệ thứ 2 mà tôi yêu thích ",... 

Điều này đã chứng tỏ nền công nghiệp K-POP đang ngày càng phát triển và cải tiến rất nhiều về hình ảnh và sự tiếp cận với người hâm mộ, trong tương lai chắc chắn nền nó còn tiến xa hơn nữa. 

Theo Allkpop

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Từ khóa:   idol gen 2 sao hàn tin tức giải trí hàn

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