Sau 10 năm góa chồng, nhan sắc của mỹ nhân từng từ chối Thành Long và Lưu Đức Hoa 'gây bão'

Từng khiến Thành Long và Lưu Đức Hoa chết mê chết mệt, nhưng Chung Sở Hồng lại có cuộc sống đơn độc sau khi chồng doanh nhân Chu Gia Đỉnh qua đời.

Cùng Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương, Chung Sở Hồng là biểu tượng nhan sắc, tài năng của làng giải trí Hong Kong thập niên 1980. Cô lưu dấu ấn qua các phim "Cổ tích mùa thu", "Lưu kim tuế nguyệt", "Tung hoành tứ hải"... Hai tài tử Chung Sở Hồng hợp tác nhiều nhất là Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát. Thời thanh xuân, Chung Sở Hồng để lại dấu ấn sâu đậm bởi vẻ đẹp rực rỡ, nụ cười tươi tắn với má lúm đồng tiền. Ở nữ diễn viên có vẻ phóng khoáng rất tự nhiên. Dù không ăn mặc quá sexy, cô vẫn quyến rũ nhờ bờ môi gợi cảm, ánh mắt đầy sức hút. Đặc biệt, diện mạo của nữ diễn viên không chỉ hớp hồn khán giả mà kể cả các đồng nghiệp hợp tác cũng cô cũng ít nhiều xiêu lòng. Các tài tử như: Châu Nhuận Phát, Lưu Tùng Nhân, Lưu Đức Hoa vốn được nhiều cô gái mơ ước cũng không tiếc dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên.

Nhan sắc của Chung Sở Hồng thời còn trẻ - Ảnh: Internet Trong quá trình diễn xuất, cô hợp tác với Lưu Đức Hoa, hai mỹ nam, mỹ nữ thường được xem là cặp đôi trên màn ảnh, sức ảnh hưởng của Lưu Đức Hoa có thể khiến fan nữ phát cuồng, nên khi cả hai cùng hợp tác trong một bộ phim, đã gây ra rất nhiều khuấy động. Từng có thông tin Lưu Đức Hoa theo đuổi Chung Sở Hồng nhưng cuối cùng cô lại từ chối, vì không hợp nên cả hai không đến được với nhau. Chung Sở Hồng từng có đoạn tình cảm với Thành Long - Ảnh: Internet Ngoài Lưu Đức Hoa, Chung Sở Hồng còn có đoạn tình cảm với Thành Long. Điều đáng nói, lúc này, nam diễn viên võ thuật đã có vợ Lâm Phụng Kiều nhưng lại giấu cô. Sau khi sự việc vỡ lẽ, cô lập tức chấm dứt tình cảm với ông. Thậm chí, Chung Sở Hồng oán giận Thành Long, không bao giờ muốn hợp tác cùng ông nữa.

Từ năm 1991, Chung Sở Hồng thôi đóng phim. Cô kết hôn cùng doanh nhân Chu Gia Đỉnh, chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình. Trên Mingpao, nghệ sĩ từng nói: "Người ta có được ắt có mất. Tôi không phải mẫu phụ nữ giỏi giang, chỉ có thể dồn toàn bộ tâm huyết để làm tốt một việc. Tôi chọn gia đình". Tuy nhiên, năm 2007, chồng Chung Sở Hồng qua đời vì bệnh ung thư đại tràng, khiến diễn viên suy sụp, phải dùng thuốc ngủ hàng đêm. Cô mất vài năm vượt qua nỗi sầu muộn. Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Những năm gần đây, Chung Sở Hồng dành nhiều thời gian cho đam mê hội họa và nhiếp ảnh, từng tổ chức triển lãm ảnh cá nhân ở Hong Kong. Nữ diễn viên không gặp áp lực kinh tế, sở hữu ba bất động sản. Ngoài ra, cô còn quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm, xe hơi.

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