Gần hai thập kỷ đã qua, Lưu Đức Hoa lần đầu tiết lộ lý do không tham dự tang lễ của Trương Quốc Vinh

Suốt gần hai thập kỷ, công chúng luôn trách móc Lưu Đức Hoa về chuyện không tham gia vào tang lễ của Trương Quốc Vinh.

Vào ngày 1/4/2003, cả làng giải trí Hong Kong chấn động vì tin tức Trương Quốc Vinh qua đời sau khi nhảy xuống từ tầng 24 khách sạn Mandarin Oriental ở Hong Kong. Sáu ngày sau đó, tại lễ viếng của nam tài tử, rất nhiều người bạn nổi tiếng của anh như Châu Nhuận Phát, Viên Vịnh Nghi, Trần Quán Hy và Lương Triều Vỹ đã đến tiễn đưa anh trên đoạn đường cuối cùng, ngay cả Diva Mai Diễm Phương cũng đã nói lời vĩnh biệt với bạn của mình dù bản thân ngập trong nước mắt và đau thương.

Tin tức về sự ra đi của Trương Quốc Vinh đã khiến giới giải trí Hong Kong chấn động - Ảnh: Intenet Tuy vậy, khi gần như cả giới nghệ sĩ Hong Kong đến tang lễ của Trương Quốc Vinh thì một người bạn thân vô cùng với anh là Lưu Đức Hoa đã không có mặt. Cũng vì vậy mà suốt một thời gian dài nam tài tử họ Lưu đã bị công chúng chửi mắng bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Trong một lần phỏng vấn ít lâu sau đó, Lưu Đức Hoa đã tiết lộ anh chính là người cuối cùng mà Trương Quốc Vinh liên lạc, nhưng anh lại không thể bắt máy để nghe bạn mình tâm sự, anh nói: "Cuộc điện thoại cuối cùng mà anh ấy gọi khi còn sống là cho tôi. Tôi vô cùng hối hận vì đã không thể bắt máy".

Lưu Đức Hoa chính là người cuối cùng mà Trương Quốc Vinh gọi điện thoại - Ảnh: Intenet Giải thích cho việc vắng mặt tại tang lễ của Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa cho biết, thời điểm đó anh đang bận quay một bộ phim nên không thể gây ảnh hưởng đến cả ê-kíp mà dự lễ viếng của bạn thân được. Câu trả lời này của nam tài tử khiến fan của Trương Quốc Vinh vô cùng tức giận, họ thậm chí còn suy đoán rằng sự thật là do Thiên vương Hong Kong vốn rất mê tín, bỏ qua việc viếng tang vì ngày hôm đó trung với tử vi của anh. Lưu Đức Hoa xem Trương Quốc Vinh như một người thầy của mình - Ảnh: Intenet Tuy nhiên, sau nhiều năm, Lưu Đức Hoa cuối cùng cũng tiết lộ sự thật về việc anh vắng mặt trong tang lễ của Trương Quốc Vinh. Nam tài tử cho biết, Trương Quốc Vinh đối với anh không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một người thầy. "Trước sự ra đi đột ngột của anh ấy, tôi không thể chấp nhận được. Tôi không đến dự tang lễ vì tôi muốn anh ấy sống mãi trong trái tim tôi." - Lưu Đức Hoa bộc bạch.

Hé lộ nguyên nhân khiến báo giới 16 năm trước không chụp được dù chỉ một bức ảnh của Trương Quốc Vinh khi tự vẫn Ngày Trương Quốc Vinh quyết định chấm dứt mọi khổ đau, nữ trợ lý của anh - Trần Thục Phân đã quyết bảo vệ nam tài tử đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

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