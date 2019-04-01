Ngày Trương Quốc Vinh quyết định chấm dứt mọi khổ đau, nữ trợ lý của anh - Trần Thục Phân đã quyết bảo vệ nam tài tử đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Đã tròn 16 năm làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước sự ra đi của nam tài tử Trương Quốc Vinh. Còn nhớ ngày định mệnh đó, hàng triệu người hâm mộ khắp châu Á bàng hoàng trong nước mắt, ai nấy đều không thể giấu niềm đau xót và tiếc thương. Đã 16 năm trôi qua nhưng hình ảnh của Trương Quốc Vinh chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người hâm mộ - Ảnh: Internet Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh đã nhảy lầu tự sát tại khách sạn 24 tầng Mandarin Oriental (Hồng Kông). Truyền thông châu Á lúc bấy giờ vô cùng chấn động trước sự ra đi quá đột ngột của nam tài tử. Cho đến hiện tại, khoảnh khắc cuối cùng của Trương Quốc Vinh vẫn mãi là một bí mật và người nắm giữ nó - không ai khác chính là nữ trợ lý Trần Thục Phân.

Trương Quốc Vinh và nữ trợ lý Trần Thục Phân - Ảnh: Internet Ngày 1/4 định mệnh năm ấy, Trương Quốc Vinh có hẹn với quản lý Trần Thục Phân tại khách sạn Mandarin Oriental. Nhưng khi đến nơi, Trần Thục Phân không gặp được nam tài tử dù đã đứng đợi rất lâu, mãi đến khi cô gọi điện, anh mới nhắn lại rằng hãy đợi anh ở cổng khách sạn. Và rồi điều kinh khủng nhất đã xảy ra, sau một tiếng động cực mạnh, Thục Phân nhìn thấy Trương Quốc Vinh nằm trên mặt đất. Là người được Trương Quốc Vinh vô cùng tin tưởng, Trần Thục Phân đã bảo vệ anh đến giây phút cuối cùng - Ảnh: Internet Là người luôn bên cạnh Trương Quốc Vinh bao năm, Trần Thục Phân hiểu rằng nam tài tử khi còn sống rất yêu cái đẹp, không bao giờ muốn người khác nhìn thấy bản thân mình xấu xí. Chính vì vậy, Thục Phân đã cố gắng bảo vệ sự tôn nghiêm và ý niệm của anh, quyết không để truyền thông chụp được bức ảnh cuối cùng của Trương Quốc Vinh ngày quyên sinh.

Ngay khi sự việc diễn ra, cô đã nhanh chóng yêu cầu khách sạn báo cảnh sát, đồng thời bảo vệ Trương Quốc Vinh không cho bất cứ ai được quyền chụp ảnh. Thời điểm ấy, cô đã vô cùng thông minh khi gọi điện cho cảnh sát và nói rằng: “Có một người ngất xỉu bên ngoài khách sạn Mandarin Oriental”. Trần Thục Phân đã dùng sự nhanh nhạy của mình để ngăn chặn báo giới - Ảnh: Internet Được biết, thời điểm đó Hồng Kông có sử dụng 1 chiếc máy mang tên “999″, phóng viên có thể cùng nghe với cảnh sát và cứu hỏa về các vụ việc xảy ra thông qua chiếc máy này để đến hiện trường kịp thời. Nhưng chính nhờ cách này mà Thục Phân đã kéo dài được thời gian, ngăn chặn truyền thông biết được sự thật quá sớm. Khi xe cứu thương đến hiện trường, biết được nguyên nhân thực sự đã gọi về bệnh viện báo rằng: “5 phút nữa cần chuẩn bị chỗ, có người bay trong không trung”. Mãi đến lúc này, phóng viên mới biết có chuyện lớn xảy ra và lập tức đến khách sạn Mandarin Oriental nhưng đã quá muộn. Hình ảnh cuối cùng của Trương Quốc Vinh đã được giấu kín - Ảnh: Internet Trần Thục Phân đã thành công bảo vệ Trương Quốc Vinh, báo giới không thể có được bức ảnh chụp hiện trường ngày ấy. Năm đó, khi trả lời phỏng vấn, Trần Thục Phân cho biết có lẽ Ca Ca hiểu rằng cô có thể chu toàn chuyện hậu sự của mình nên mới quyết định ra đi trước mặt cô như vậy. Đây cũng là điều cuối cùng cô có thể làm cho Ca Ca để anh phần nào được an ủi.

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