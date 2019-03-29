Lần đầu chia sẻ về cách dạy con trên truyền hình, Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ sẽ không để quý tử phạm ‘sai lầm’ giống mình

Là người nổi tiếng nhưng Huỳnh Hiểu Minh rất ít khi chia sẻ về con trai Bọt Biển Nhỏ trước công chúng. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ về cách nuôi dạy con ngay trên truyền hình.

Khoảng thời gian vướng phải tin đồn ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh chỉ tập trung cho việc diễn xuất và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như trên truyền hình. Vốn được biết đến với hình ảnh người đàn ông của gia đình, Huỳnh Hiểu Minh luôn cố gắng bảo vệ con trước công chúng. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên đã trả lời một bài phỏng vấn trên truyền hình về cậu con trai Bọt Biển Nhỏ khiến nhiều người bất ngờ về cách nuôi dạy con của anh.

Huỳnh Hiểu Minh rất thân thiết với con trai - Ảnh: Internet Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ, phương pháp nuôi dạy con của anh có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, anh mong muốn Bọt Biển Nhỏ đừng phạm “sai lầm” giống mình. Nam diễn viên cho biết, thuở nhỏ anh luôn được bố mẹ bao bọc và chăm sóc kỹ lưỡng nên không chịu được vất vả và vấp ngã. Nam diễn viên chia sẻ về cách dạy con nghiêm khắc - Ảnh: Internet Chính vì vậy, anh mong muốn con trai mình trong quá trình trưởng thành có thể nếm trải một chút gian khổ để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.

Anh không muốn con trở nên yếu đuối mà phải thật mạnh mẽ - Ảnh: Internet Khi được hỏi về việc muốn con trai đối xử với mình thế nào trong tương lai, Huỳnh Hiểu Minh đã vui vẻ trả lời rằng: "Tôi muốn chúng tôi trở thành anh em tốt, cùng Bọt Biển Nhỏ vui chơi, có thể cùng uống rượu đàm đạo". Những chia sẻ này của ông xã Angela Baby được đông đảo cư dân mạng đồng tình. Rất nhiều người cho rằng hầu hết các ông bố bà mẹ hiện nay đều muốn con mình được sống đủ đầy, vô lo vô nghĩ thay vì phải trải qua khó khăn để học cách sống độc lập. Cách nuôi dạy con của Huỳnh Hiểu Minh được nhiều người đồng tình - Ảnh: Internet Có thể thấy dù trong mắt bạn bè, người hâm mộ, Huỳnh Hiểu Minh luôn là người dịu dàng nhưng cách anh nuôi dạy con lại vô cùng nghiêm khắc và cứng rắn, đáng để học hỏi.

Netizen xứ Trung phẫn nộ khi thấy Lý Tiểu Lộ tiếp tục lấy con gái ra ‘làm màu’ để tạo hình ảnh ‘mẹ hiền, vợ đảm’ Nhất cử nhất động của Lý Tiểu Lộ sau bê bối ngoại tình vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm, tuy nhiên những việc cô làm đều không “vừa mắt” với phần lớn cộng đồng mạng xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-chia-se-ve-cach-day-con-tren-truyen-hinh-huynh-hieu-minh-tiet-lo-se-khong-de-quy-tu-pham-sai-lam-giong-minh-320052.html