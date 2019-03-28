Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ

Sao quốc tế 28/03/2019 15:52

Mới đây, truyền thông bất ngờ đưa tin Hướng Tả - con trai trùm giải trí Hồng Kông Hướng Hoa Cường đã chính thức cầu hôn nữ diễn viên Quách Bích Đình trước sự chứng kiến của gia đình hai bên.

Hiện tại, những thông tin và hình ảnh về màn cầu hôn của Hướng Tả với mỹ nhân Quách Bích Đình đang thu hút sự chú ý từ công chúng. Được biết, cặp đôi nảy sinh tình cảm khi cùng ghi hình một chương trình giải trí.

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 1
Cặp đôi đã hẹn hò từ lâu và được gia đình hai bên ủng hộ - Ảnh: Internet

Theo như báo chí đăng tải, Quách Bích Đình và Hướng Tả đã tính đến chuyện kết hôn. Cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai gia đình cũng chính là cơ hội để thiếu gia Hồng Kông cầu hôn người đẹp họ Quách. Theo đó, màn cầu hôn này có sự chứng kiến của mẹ Quách Bích Đình và Hướng Tả cùng một số bạn bè thân thiết.

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 2
Hướng Tả tổ chức tiệc cầu hôn Quách Bích Đình - Ảnh: Internet

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 3Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 4Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 5

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 6Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 7

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 8
Cặp đôi chụp hình cùng người thân và bạn bè - Ảnh: Internet
Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 9
Sau bữa tiệc, cặp đôi nắm chặt tay nhau cùng ra về - Ảnh: Internet

Mẹ ruột của Hướng Tả rất hài lòng về cô con dâu tương lai, bà vui mừng chia sẻ trên Weibo: "Hướng Tả âm thầm tổ chức thành công tiệc cầu hôn Quách Bích Đình vào ngày 17/3 lúc 5:20 phút tại khách sạn Humble House Taipei. Vì đây là chuyện vui nên chúng tôi xin đón nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người. Gia đình hai bên đều vô cùng vui vẻ. Việc tổ chức hôn lễ lại là một chuyện vui khác, hy vọng ngày đó sẽ tới thật gần. Bản thân tôi cũng không biết bao giờ hai đứa mới làm đám cưới nữa".

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 10
Bài đăng của mẹ ruột Hướng Tả - Ảnh: Internet

Ngay sau khi hình ảnh về màn cầu hôn này được chia sẻ trên mạng xã hội, netizen đã nhanh chóng soi ra giá trị của chiếc nhẫn kim cương mà Hướng Tả dành tặng cho vị hôn thê của mình. Được biết, viên kim cương trên tay Quách Bích Đình đạt cỡ 5,03 carat và có giá trị lên đến 4 triệu NDT (khoảng 14 tỷ đồng). Ngoài ra, chiếc nhẫn còn được khắc dòng chữ "Jacky Love Bea 2019", trong đó Jacky là tên tiếng Anh của Hướng Tả còn Bae là tên tiếng Anh của Quách Bích Đình.

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 11Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 12

Cận cảnh màn cầu hôn mỹ nhân Quách Bích Đình của con trai trùm giải trí Hồng Kông với nhẫn kim cương 14 tỷ - Ảnh 13
Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 14 tỷ mà Hướng Tả dùng để cầu hôn - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng trông đợi vào lễ cưới cổ tích của cặp đôi trong thời gian tới.

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Từ khóa:   Quách Bích Đình - Hướng Tả Quách Bích Đình Hướng Tả

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