Chỉ một dòng trạng thái ‘vu vơ’, Trương Bá Chi khiến nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi khi mang thai

Sao quốc tế 28/03/2019 11:28

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Trương Bá Chi trên trang cá nhân đã khiến nhiều người cảm thương cho số phận của cô – một người phụ nữ lận đận trong chuyện tình duyên.

Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính cha của quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi vẫn là câu hỏi lớn với công chúng. Nữ diễn viên từ sau khi sinh con chỉ tập trung cho sự nghiệp, một mực phủ nhận những tin đồn về “người tình bí ẩn”. Bên cạnh đó, Trương Bá Chi không ngần ngại để con trai mang họ của mình, quyết giữ bí mật về người đàn ông kia.

Chỉ một dòng trạng thái ‘vu vơ’, Trương Bá Chi khiến nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi khi mang thai - Ảnh 1
Trương Bá Chi để con trai mang họ của mẹ - Ảnh: Internet

Mặc dù mọi nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều được báo giới đặc biệt quan tâm nhưng người ta lại chẳng hề phát hiện bóng dáng bất kỳ người đàn ông lạ mặt nào xuất hiện bên mẹ con Trương Bá Chi. Chính vì vậy mà có nguồn tin cho rằng cô và “người tình bí ẩn” đã chia tay, thậm chí chính cô là người bị bỏ rơi.

Chỉ một dòng trạng thái ‘vu vơ’, Trương Bá Chi khiến nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi khi mang thai - Ảnh 2
Trương Bá Chi có thực sự bị bỏ rơi? - Ảnh: Internet

Mới đây, dòng trạng thái Trương Bá Chi đăng tải lên mạng xã hội được cho là tâm tư mà nữ diễn viên giấu kín bấy lâu: “Khi cần anh, anh không ở bên, khi buông tay anh, anh là ai”. Được biết, đây chính câu hát trong bài “Tương tâm bỉ tâm”. Theo netizen xứ Trung, Trương Bá Chi đang mượn lời bài hát này để nói về việc cô bị bỏ rơi khi mang thai con trai thứ 3. Sự tổn thương này đã khiến cô không bao giờ muốn nhắc đến người đàn ông kia.

Chỉ một dòng trạng thái ‘vu vơ’, Trương Bá Chi khiến nhiều người cho rằng cô bị bỏ rơi khi mang thai - Ảnh 3
Dòng trạng thái Trương Bá Chi chia sẻ trên Weibo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của cư dân mạng. Hiện tại, mặc dù phải một mình nuôi 3 con nhưng Trương Bá Chi luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Dẫu vậy, nhiều người vẫn cho rằng cuộc đời của người đẹp họ Trương quá lận đận khi lần lượt những người đàn ông bên cạnh cô đều rời đi.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Trương Bá Chi mang thai

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