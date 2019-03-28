Cho đến thời điểm hiện tại, danh tính cha của quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi vẫn là câu hỏi lớn với công chúng. Nữ diễn viên từ sau khi sinh con chỉ tập trung cho sự nghiệp, một mực phủ nhận những tin đồn về “người tình bí ẩn”. Bên cạnh đó, Trương Bá Chi không ngần ngại để con trai mang họ của mình, quyết giữ bí mật về người đàn ông kia.

Trương Bá Chi để con trai mang họ của mẹ - Ảnh: Internet

Mặc dù mọi nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều được báo giới đặc biệt quan tâm nhưng người ta lại chẳng hề phát hiện bóng dáng bất kỳ người đàn ông lạ mặt nào xuất hiện bên mẹ con Trương Bá Chi. Chính vì vậy mà có nguồn tin cho rằng cô và “người tình bí ẩn” đã chia tay, thậm chí chính cô là người bị bỏ rơi.