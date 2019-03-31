Trương Bá Chi vô tình để lộ rõ mặt quý tử thứ 3 vì lỡ chia sẻ thứ này lên mạng xã hội

Từ sau khi sinh con trai thứ 3, Trương Bá Chi luôn cố gắng giữ kín mọi hình ảnh và thông tin về cậu quý tử này. Tuy nhiên mới đây, cô lại vô tình để lộ mặt con trong một đoạn clip.
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Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Trương Bá Chi bị “người tình đại gia” bỏ rơi khi đang mang thai. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên một mình bươn chải nuôi 3 con quả thực vất vả và thầm thương cảm cho cuộc đời lận đận của người đẹp Hồng Kông từng khiến biết bao gã đàn ông si mê.
Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin về “người tình bí ẩn” của Trương Bá Chi vẫn còn là ẩn số. Bên cạnh đó, rất nhiều người tò mò về diện mạo của quý tử thứ 3 nhà họ Trương. Mặc dù luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh cho con trai nhưng mới đây Trương Bá Chi đã vô tình để lộ mặt của quý tử khi chia sẻ một đoạn clip lên mạng xã hội.
Cụ thể, khi quay clip giới thiệu phòng riêng của mình cho người hâm mộ, Trương Bá Chi đã lỡ tay ghi lại hình ảnh chiếc gối in hình một em bé sơ sinh trên ghế sofa. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã soi ra chi tiết này và tin chắc rằng đây là hình ảnh của Tiểu Vương Tử (tên cúng cơm do Trương Bá Chi đặt cho con trai thứ 3). Trong đoạn clip còn xuất hiện khung ảnh của 2 cậu con trai Lucas và Quintus nằm rải rác trên các ngăn kệ.
Hiện tại, phía đại diện của Trương Bá Chi vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra phản hồi nào về những bức hình được cho là của Tiểu Vương Tử.