Trương Bá Chi vô tình để lộ rõ mặt quý tử thứ 3 vì lỡ chia sẻ thứ này lên mạng xã hội

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Trương Bá Chi bị “người tình đại gia” bỏ rơi khi đang mang thai. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên một mình bươn chải nuôi 3 con quả thực vất vả và thầm thương cảm cho cuộc đời lận đận của người đẹp Hồng Kông từng khiến biết bao gã đàn ông si mê.

Trương Bá Chi đang một mình nuôi các con mà không hề có bóng dáng của bất kỳ người đàn ông nào - Ảnh: Internet

Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin về “người tình bí ẩn” của Trương Bá Chi vẫn còn là ẩn số. Bên cạnh đó, rất nhiều người tò mò về diện mạo của quý tử thứ 3 nhà họ Trương. Mặc dù luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh cho con trai nhưng mới đây Trương Bá Chi đã vô tình để lộ mặt của quý tử khi chia sẻ một đoạn clip lên mạng xã hội.