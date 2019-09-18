Những ‘báu vật nhan sắc’ Hong Kong không thể lật đổ: Người là hoa hậu đẹp nhất lịch sử, kẻ lại khiến Lưu Đức Hoa mê mệt

Chẳng cần bất kỳ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nào, vẻ đẹp của những mỹ nhân này toát ra từ khí chất và tài năng. Dù đã trải qua thời đỉnh cao nhưng những mỹ nhân này đều ghi lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của nhiều thế hệ.

Sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, những mỹ nhân Hong Kong như Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm, Lê Tư… được ví như “tường thành nhan sắc” mà thế hệ tiểu hoa không thể vượt qua. Họ chính là những người góp phần tạo ra giai đoạn hoàng kim của nền điện ảnh thập niên 80 – 90.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, là nữ diễn viên Hong Kong nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim “Thiện Nữ U Hồn”. Nổi tiếng từ năm 16 tuổi nhờ nhan sắc xinh đẹp hơn người, cô nhanh chóng được các nhà sản xuất phim chú ý. Có thể nói, Vương Tổ Hiền là một trong những người đẹp thống trị làng giải trí Hong Kong thời điểm bấy giờ. Nhan sắc của Vương Tổ Hiền từng khiến Hứa Quân Kiệt, Ngô Khởi Hoa, thậm chí cả "Thiên Vương" Lê Minh say đắm.

Vẻ đẹp gây thương nhớ của Vương Tổ Hiền - Ảnh: Internet

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm tên thật là Quan Gia Tuệ, cô được khán giả chú ý qua vai Dì Mười Ba trong loạt phim võ thuật “Hoàng Phi Hồng”. Sự nghiệp thành công nhưng đời tư của nữ diễn viên lại đầy rẫy thị phi. Dẫu vậy, vẻ đẹp của cô là điều không ai có thể phủ nhận.

Nam diễn viên Lưu Đức Hoa từng mê mệt nhan sắc của Quan Chi Lâm đến mức phải thốt lên: “Quan Chi Lâm là mỹ nhân chân chính duy nhất mà tôi từng thấy”.

Nhan sắc khiến Lưu Đức Hoa cũng phải mê mệt - Ảnh: Internet

Lý Gia Hân

Được mệnh danh là “Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử”, Lý Gia Hân gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái mà không phải mỹ nhân nào cũng có được. Thời điểm Lý Gia Hân nổi tiếng ở Hong Kong, người dân ở đây đã dùng 1 câu để khẳng định nhan sắc khuynh thành của cô: “Ở Hong Kong, có 2 điều không thể nghi ngờ là tài sản của Lý Gia Thành (tỷ phú xứ Cảng) và nhan sắc của Lý Gia Hân”.

Ngay cả khi khóc, Lý Gia Hân vẫn đẹp đến nao lòng - Ảnh: Internet

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, từ khi bước chân vào làng giải trí, cô chưa từng vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Nổi tiếng sau bộ phim “Đông Phương Bất Bại”, Lâm Thanh Hà trở thành nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hong Kong.

Không phải vẻ sắc sảo giống Lý Gia Hân, Lâm Thanh Hà mang nét đẹp vừa e lệ, dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Với nhiều người, nhan sắc và thần thái xuất sắc của Lâm Thanh Hà chính là một tượng đài không thể lật đổ.

Vẻ đẹp e lệ khiến bao kẻ say đắm của Lâm Thanh Hà - Ảnh: Internet

Lê Tư

Sở hữu khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn cùng nụ cười ngọt ngào, Lê Tư dễ dàng đốn gục trái tim của bất cứ ai. Nữ diễn viên được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nữ của TVB”. Nhan sắc của Lê Tư còn khiến Trương Bá Chi phải ngậm ngùi chào thua: “Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận cô ấy đẹp hơn tôi”.