Bộ ảnh tròn 5 tháng tuổi của bé Ziggy - con trai Marian Rivera đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ vì quá đáng yêu.

Từ khi chào đời, con trai Marian Rivera đã nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ khắp châu Á. Mới đây, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân hình ảnh mới nhất của cậu quý tử kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng con trai bé bỏng tròn 5 tháng tuổi. Yêu con thật nhiều”.

Người hâm mộ trầm trồ trước vẻ đẹp long lanh của con trai Marian - Ảnh: IG

Ngay lập tức, hình ảnh của Ziggy nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Cư dân mạng đồng loạt xuýt xoa trước vẻ đẹp đầy long lanh của con trai Marian Rivera. Cậu bé sở hữu nước da trắng, đôi mắt to tròn cực đáng yêu cùng hàng lông mi cong vút như búp bê.

Ziggy sở hữu đôi mắt to tròn, lông mi dài và cặp lông mày sắc nét - Ảnh: IG

Nhiều người nhận xét, đường nét trên gương mặt Ziggy càng lớn càng giống bố. Có thể thấy, dù chỉ mới 5 tháng tuổi nhưng cậu bé đã trở nên rất nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ. Mỗi bức ảnh của Ziggy trên mạng xã hội đều khiến cộng đồng mạng điên đảo.

Cậu bé nhận được sự hâm mộ chẳng khác gì người mẹ nổi tiếng của mình - Ảnh: IG

Marian đã trở lại với công việc - Ảnh: IG

Hiện tại, nữ diễn viên Marian Rivera đã quay trở lại với công việc. Tuy nhiên, cô chỉ tham gia chụp hình quảng cáo và các sự kiện cộng đồng để có thời gian chăm lo cho gia đình và các con nhỏ.

Thay đổi phong cách với mái tóc cắt ngắn trẻ trung, mỹ nhân Marian Rivera để lộ khuyết điểm trên gương mặt Mới đây, nữ diễn viên Marian Rivera khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định cắt phăng mái tóc dài theo cô suốt nhiều năm qua.

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