Mỹ nhân Marian Rivera lại ‘đốn tim’ fan với ảnh diện váy lệch vai quyến rũ bên con trai 4 tháng tuổi

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Marian Rivera vừa đăng tải hình ảnh diện bộ váy lệch vai màu xanh và bế quý tử Ziggy trên tay. Bên cạnh đó, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” còn chia sẻ việc nên nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu để trẻ được cung cấp dưỡng chất tốt nhất.

Bài đăng gây chú ý của Marian - Ảnh: IG

Ngay lập tức, bài đăng của Marian Rivera thu hút gần 500 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người nhận xét hình ảnh của Marian và con trai đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Nhan sắc và vóc dáng của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ: “Tôi chưa bao giờ thất vọng về Rivera. Sau khi sinh, cô ấy càng thêm rực rỡ”, “Vòng một đầy đặn, làn da trắng là những gì mà tôi thích nhất ở cô ấy”…