Mỹ nhân Marian Rivera lại ‘đốn tim’ fan với ảnh diện váy lệch vai quyến rũ bên con trai 4 tháng tuổi

Mới đây, nữ diễn viên Marian Rivera lại khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi đăng tải hình ảnh đầy xinh đẹp lên trang cá nhân.
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Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Marian Rivera vừa đăng tải hình ảnh diện bộ váy lệch vai màu xanh và bế quý tử Ziggy trên tay. Bên cạnh đó, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” còn chia sẻ việc nên nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu để trẻ được cung cấp dưỡng chất tốt nhất.
Ngay lập tức, bài đăng của Marian Rivera thu hút gần 500 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người nhận xét hình ảnh của Marian và con trai đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Nhan sắc và vóc dáng của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ: “Tôi chưa bao giờ thất vọng về Rivera. Sau khi sinh, cô ấy càng thêm rực rỡ”, “Vòng một đầy đặn, làn da trắng là những gì mà tôi thích nhất ở cô ấy”…
Trước đó, Marian Rivera từng khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa khi diện bikini khoe dáng thon gọn sau sinh. Dù đã là mẹ 2 con nhưng Marian vẫn vô cùng xinh đẹp và ngày càng rạng rỡ, xứng đáng là “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”.
Hiện tại, quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes đã được 4 tháng tuổi. Cậu bé được nhận xét sở hữu vẻ đẹp của cả bố và mẹ. Chính vì vậy, Ziggy được kỳ vọng sẽ là một mỹ nam trong tương lai.
Khoảng thời gian gần đây, Marian Rivera đã bắt đầu quay trở lại với công việc. Cô thường xuyên tham gia các sự kiện từ thiện và ghi hình quảng cáo. Bên cạnh nữ diễn viên luôn có sự xuất hiện và hỗ trợ của ông xã Dingdong Dantes.