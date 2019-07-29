Loạt ảnh mới nhất của gia đình nữ diễn viên Marian Rivera trong lễ rửa tội cho cậu quý tử Sixto đang khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn.
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Ngày 16/4/2019, nữ diễn viên Marian Rivera thành công hạ sinh quý tử Sixto trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Mới đây, mỹ nhân đẹp nhất Philippines đã cùng chồng Dingdong Dantes tổ chức lễ rửa tội cho cậu con trai thứ 2 tại nhà thờ.
Trên trang Instagram cá nhân, Marian Rivera đã chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc của vợ chồng cô và hai thiên thần nhỏ trong lễ rửa tội đến người hâm mộ. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc cực phẩm của cả gia đình Marian Rivera.
Qua những hình ảnh được đăng tải, dù đã là mẹ 2 con nhưng Marian vẫn giữ được nét trẻ trung và rạng rỡ. Bên cạnh là cô công chúa Zia xinh xắn, điệu đà trong chiếc váy hồng. Đặc biệt, nhan sắc của quý tử nhà Dingdong Dantes được chú ý hơn cả. Nhiều người cho rằng Sisto được thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ.
Khoảnh khắc Sixto mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên trong vòng tay mẹ khi đang làm lễ khiến ai nấy đều phải rung động.
Hiện tại, Sixto đã được hơn 3 tháng tuổi. Sau khoảng thời gian “ở ẩn” để chăm lo cho gia đình, mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera cũng đã bắt đầu trở lại với công việc.