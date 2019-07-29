Ngày 16/4/2019, nữ diễn viên Marian Rivera thành công hạ sinh quý tử Sixto trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Mới đây, mỹ nhân đẹp nhất Philippines đã cùng chồng Dingdong Dantes tổ chức lễ rửa tội cho cậu con trai thứ 2 tại nhà thờ.

Ngày 16/4/2019, Marian Rivera hạ sinh quý tử - Ảnh: Internet

Cả gia đình cùng đến nhà thờ để làm lễ rửa tội cho cậu con trai thứ 2 - Ảnh: Internet

Trên trang Instagram cá nhân, Marian Rivera đã chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc của vợ chồng cô và hai thiên thần nhỏ trong lễ rửa tội đến người hâm mộ. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc cực phẩm của cả gia đình Marian Rivera.