Gia đình ‘đẹp toàn tập’ của mỹ nhân Marian Rivera trong lễ rửa tội cho quý tử Sixto

Sao quốc tế 29/07/2019 15:15

Loạt ảnh mới nhất của gia đình nữ diễn viên Marian Rivera trong lễ rửa tội cho cậu quý tử Sixto đang khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn.

Ngày 16/4/2019, nữ diễn viên Marian Rivera thành công hạ sinh quý tử Sixto trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Mới đây, mỹ nhân đẹp nhất Philippines đã cùng chồng Dingdong Dantes tổ chức lễ rửa tội cho cậu con trai thứ 2 tại nhà thờ.

dien vien Marian Rivera 1
Ngày 16/4/2019, Marian Rivera hạ sinh quý tử - Ảnh: Internet
dien vien Marian Rivera 2
Cả gia đình cùng đến nhà thờ để làm lễ rửa tội cho cậu con trai thứ 2 - Ảnh: Internet

Trên trang Instagram cá nhân, Marian Rivera đã chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc của vợ chồng cô và hai thiên thần nhỏ trong lễ rửa tội đến người hâm mộ. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc cực phẩm của cả gia đình Marian Rivera.

dien vien Marian Rivera 3
Gia đình cực phẩm của Marian - Ảnh: Internet
dien vien Marian Rivera 4
Người đẹp rạng rỡ bên quý tử Sixto - Ảnh: Internet

dien vien Marian Rivera 5dien vien Marian Rivera 6dien vien Marian Rivera 7dien vien Marian Rivera 8

dien vien Marian Rivera 9
Khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ rửa rội của Marian và con trai - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được đăng tải, dù đã là mẹ 2 con nhưng Marian vẫn giữ được nét trẻ trung và rạng rỡ. Bên cạnh là cô công chúa Zia xinh xắn, điệu đà trong chiếc váy hồng. Đặc biệt, nhan sắc của quý tử nhà Dingdong Dantes được chú ý hơn cả. Nhiều người cho rằng Sisto được thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ.

dien vien Marian Rivera 10
Nam diễn viên Dingdong và cậu quý tử - Ảnh: Internet
dien vien Marian Rivera 11
Sixto được nhận xét sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc Sixto mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên trong vòng tay mẹ khi đang làm lễ khiến ai nấy đều phải rung động.

dien vien Marian Rivera 12

Tại buổi lễ rửa tội, cậu quý tử nhà Marian có vô vàn biểu cảm đáng yêu - Ảnh: Internet

Hiện tại, Sixto đã được hơn 3 tháng tuổi. Sau khoảng thời gian “ở ẩn” để chăm lo cho gia đình, mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera cũng đã bắt đầu trở lại với công việc.

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Hình ảnh mới nhất của cậu con trai Sixto nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes đang thu hút sự chú ý của nhiều người vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera

TIN LIÊN QUAN

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Rò rỉ ảnh cận mặt quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes: Nét đẹp hoàn hảo của một ‘soái ca’ tương lai

Rò rỉ ảnh cận mặt quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes: Nét đẹp hoàn hảo của một ‘soái ca’ tương lai

Marian Rivera - mỹ nhân đẹp nhất Philippines hạ sinh quý tử: Hình ảnh sau khi lâm bồn gây sốt cộng đồng mạng

Marian Rivera - mỹ nhân đẹp nhất Philippines hạ sinh quý tử: Hình ảnh sau khi lâm bồn gây sốt cộng đồng mạng

Marian Rivera khoe bụng bầu ‘vượt mặt’ trước ngày lâm bồn: Đẳng cấp nhan sắc nữ thần bất chấp thời gian

Marian Rivera khoe bụng bầu ‘vượt mặt’ trước ngày lâm bồn: Đẳng cấp nhan sắc nữ thần bất chấp thời gian

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ từ ông xã trước ngày ‘vượt cạn’

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ từ ông xã trước ngày ‘vượt cạn’

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới