Ông xã mỹ nhân Marian Rivera lại khiến chị em tan chảy vì hành động đầy ngọt ngào dành cho bà xã

Sao quốc tế 13/08/2019 17:10

Trên trang cá nhân, Dingdong Dantes đã đăng tải hình ảnh của bà xã – nữ diễn viên Marian Rivera kèm theo đó là lời nhắn đầy ngọt ngào.

Ngày 12/8 vừa qua là sinh nhật lần thứ 35 của nữ diễn viên Marian Rivera. Ông xã Dingdong Dantes đã cùng các con bí mật tổ chức một bữa tiệc thân mật để mừng sinh nhật sớm cho bà xã.

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Dingdong Dantes tổ chức sinh nhật cho bà xã - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nam diễn viên Dingdong đã chia sẻ lại khoảnh khắc đẹp lung linh của bà xã dưới ánh nắng. Được biết, cặp đôi đã cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng yêu thích của cả hai.

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Bài đăng của Dingdong - Ảnh: IG

Ông xã của Marian viết: “Khi chúng tôi ăn trưa muộn tại nơi yêu thích thì bỗng nhiên có 1 tia nắng mặt trời chiếu vào gương mặt của cô ấy. Và chỉ trong vài giây trước lúc tia nắng biến mất, tôi đã chụp được khoảnh khắc này – cô gái sinh nhật đang tận hưởng ánh nắng. Tôi rất may mắn vì được ở bên cạnh cô ấy chứng kiến khoảnh khắc đó nhưng tôi còn biết ơn hơn nữa vì được ở bên cạnh cô ấy, là bạn đời của cô ấy hơn 10 năm qua. Chúc mừng sinh nhật em, Marian Rivera”.

Đáp lại tình cảm của Dingdong, Marian đã để lại bình luận dưới bài đăng của ông xã: “Yêu anh”.

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Trong lúc Marian ngồi thưởng thức bữa ăn, chồng cô đã nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc này – Ảnh: IG

Chứng kiến tình yêu cặp đôi dành cho nhau, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống của họ. Trước đó, Dingdong từng khiến chị em bấn loạn khi tháp tùng vợ tới sự kiện và không ngừng lăn xả để chụp hình cho cô.

Hé lộ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 35 của nữ diễn viên Marian Rivera

Hé lộ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 35 của nữ diễn viên Marian Rivera

Mới đây, gia đình và bạn bè đã cùng tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cho nữ diễn viên Marian Rivera.

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Từ khóa:   Marian Rivera Dingdong Dantes

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