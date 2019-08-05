4 tháng sau sinh, Marian Rivera diện bikini khoe vòng 1 ‘khổng lồ’, chứng minh đẳng cấp ‘mỹ nhân đẹp nhất Philippines’

Tháng 4/2019, nữ diễn viên Marian Rivera sinh con trai thứ 2 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Cách đây không lâu, người đẹp cùng chồng Dingdong Dantes đã tổ chức lễ rửa tội cho quý tử Sixto tại nhà thờ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ không ngừng trầm trồ trước nhan sắc “đẹp toàn tập” của gia đình Marian Rivera.

Marian Rivera hạnh phúc bên quý tử Sixto - Ảnh: Internet

Gia đình đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã đăng tải loạt ảnh diện bikini cực quyến rũ và gợi cảm. Chỉ vài tháng sau sinh, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Dù người đẹp sở hữu chiều cao khá khiêm tốn nhưng bù lại tỷ lệ cơ thể của cô lại vô cùng cân đối.