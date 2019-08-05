4 tháng sau sinh, Marian Rivera diện bikini khoe vòng 1 ‘khổng lồ’, chứng minh đẳng cấp ‘mỹ nhân đẹp nhất Philippines’

Dù đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên Marian Rivera vẫn khiến khán giả đổ gục vì nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng nóng bỏng của mình.
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Tháng 4/2019, nữ diễn viên Marian Rivera sinh con trai thứ 2 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Cách đây không lâu, người đẹp cùng chồng Dingdong Dantes đã tổ chức lễ rửa tội cho quý tử Sixto tại nhà thờ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ không ngừng trầm trồ trước nhan sắc “đẹp toàn tập” của gia đình Marian Rivera.
Mới đây, trên trang cá nhân, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã đăng tải loạt ảnh diện bikini cực quyến rũ và gợi cảm. Chỉ vài tháng sau sinh, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Dù người đẹp sở hữu chiều cao khá khiêm tốn nhưng bù lại tỷ lệ cơ thể của cô lại vô cùng cân đối.
Đặc biệt, điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là vòng 1 “siêu to khổng lồ” của Marian Rivera. Lựa chọn mẫu bikini với thiết kế khoét sâu táo bạo, nữ diễn viên khéo léo khoe khuôn ngực căng đầy “đốt mắt” người nhìn.
Người hâm mộ nhận xét, dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên Marian vẫn xứng đáng với danh xưng “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn cho rằng từ sau khi sinh con, Marian càng trở nên đằm thắm và mặn mà hơn.
Hiện tại, khi con trai đã trở nên cứng cáp hơn, Marian Rivera cũng đã bắt đầu trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, cô vẫn ưu tiên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn bằng cách lựa chọn kịch bản kỹ càng thay vì nhận nhiều dự án phim cùng một lúc.