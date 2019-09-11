Thay đổi phong cách với mái tóc cắt ngắn trẻ trung, mỹ nhân Marian Rivera để lộ khuyết điểm trên gương mặt

Mới đây, nữ diễn viên Marian Rivera khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định cắt phăng mái tóc dài theo cô suốt nhiều năm qua.
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Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Marian Rivera đăng tải loạt ảnh mới khiến nhiều người bất ngờ vì diện mạo khác lạ của cô. Theo đó, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã thay đổi kiểu tóc dài uốn xoăn bồng bềnh thành tóc ngắn chấm vai.
Ngay lập tức, bài đăng này của Marian Rivera nhận hơn 180 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Qua hình ảnh được chia sẻ, gương mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Philippines trở nên khác biệt sau khi thay đổi kiểu tóc. Đa phần người hâm mộ đều cho rằng kiểu tóc mới giúp nữ diễn viên trẻ trung và cuốn hút hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng tóc ngắn làm gương mặt Marian Rivera kém xinh hơn so trước. Thậm chí còn khiến bà xã Dingdong Dantes lộ khuyết điểm khuôn mặt kém thon gọn.
Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên Marian Rivera gắn liền với mái tóc dài nữ tính đầy quen thuộc. Tuy nhiên cô đã từng thử nhiều kiểu tóc khác nhau để không gây nhàm chán mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Năm 2013, người đẹp cũng từng để tóc ngắn chấm vai tương tự hiện tại. Năm 2014, Marian Rivera còn để tóc pixie và trang điểm sắc sảo trong một buổi chụp ảnh.