Thay đổi phong cách với mái tóc cắt ngắn trẻ trung, mỹ nhân Marian Rivera để lộ khuyết điểm trên gương mặt

Sao quốc tế 11/09/2019 14:49

Mới đây, nữ diễn viên Marian Rivera khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định cắt phăng mái tóc dài theo cô suốt nhiều năm qua.

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Marian Rivera đăng tải loạt ảnh mới khiến nhiều người bất ngờ vì diện mạo khác lạ của cô. Theo đó, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã thay đổi kiểu tóc dài uốn xoăn bồng bềnh thành tóc ngắn chấm vai.

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Bài đăng gây chú ý của Marian - Ảnh: IG
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Người đẹp thay đổi phong cách với mái tóc ngắn trẻ trung - Ảnh: IG
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Cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: IG

Ngay lập tức, bài đăng này của Marian Rivera nhận hơn 180 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Qua hình ảnh được chia sẻ, gương mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Philippines trở nên khác biệt sau khi thay đổi kiểu tóc. Đa phần người hâm mộ đều cho rằng kiểu tóc mới giúp nữ diễn viên trẻ trung và cuốn hút hơn.

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Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng mái tóc ngắn khiến gương mặt cô kém thon gọn hơn - Ảnh: IG

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng tóc ngắn làm gương mặt Marian Rivera kém xinh hơn so trước. Thậm chí còn khiến bà xã Dingdong Dantes lộ khuyết điểm khuôn mặt kém thon gọn.

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Nữ diễn viên có phần mũm mĩm hơn khi để tóc ngắn - Ảnh: IG
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Mái tóc dài quen thuộc của Marian - Ảnh: Internet
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Trước đây, Marian từng để tóc ngắn chấm vai...
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...đến tóc pixie cá tính - Ảnh: Internet

Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên Marian Rivera gắn liền với mái tóc dài nữ tính đầy quen thuộc. Tuy nhiên cô đã từng thử nhiều kiểu tóc khác nhau để không gây nhàm chán mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Năm 2013, người đẹp cũng từng để tóc ngắn chấm vai tương tự hiện tại. Năm 2014, Marian Rivera còn để tóc pixie và trang điểm sắc sảo trong một buổi chụp ảnh.

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Từ khóa:   Marian Rivera mỹ nhân đẹp nhất Philippines Dingdong Dantes

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