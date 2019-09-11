Thay đổi phong cách với mái tóc cắt ngắn trẻ trung, mỹ nhân Marian Rivera để lộ khuyết điểm trên gương mặt

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Marian Rivera đăng tải loạt ảnh mới khiến nhiều người bất ngờ vì diện mạo khác lạ của cô. Theo đó, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã thay đổi kiểu tóc dài uốn xoăn bồng bềnh thành tóc ngắn chấm vai.

Bài đăng gây chú ý của Marian - Ảnh: IG

Người đẹp thay đổi phong cách với mái tóc ngắn trẻ trung - Ảnh: IG

Cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: IG

Ngay lập tức, bài đăng này của Marian Rivera nhận hơn 180 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Qua hình ảnh được chia sẻ, gương mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Philippines trở nên khác biệt sau khi thay đổi kiểu tóc. Đa phần người hâm mộ đều cho rằng kiểu tóc mới giúp nữ diễn viên trẻ trung và cuốn hút hơn.