Cựu Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi bất ngờ lên tiếng về việc Thành Long chu cấp tiền cho con gái

Sao quốc tế 23/05/2022 20:23

Mới đây, Ngô Ỷ Lợi đã đăng một dòng trạng thái dài trên trang mạng xã hội liên quan đến việc Thành Long chu cấp tiền cho con gái.

Mới đây, Ngô Ỷ Lợi đã đăng một dòng trạng thái dài trên trang mạng xã hội. Cô chia sẻ trong quá khứ bản thân từng mắc sai lầm và phải chịu hậu quả. Nhưng điều khiến cô cảm thấy đau lòng nhất là khi con gái Ngô Trác Lâm phải chịu ảnh hưởng từ cuộc tình không mong muốn. Theo Ngô Ỷ Lợi, con gái là đứa trẻ vô tội và bất cứ người mẹ nào cũng muốn con mình được tôn trọng.

Đồng thời, cựu Hoa hậu cũng than thở việc liên tục bị cư dân mạng nhắn tin hỏi về Thành Long có chu cấp cho con gái. Ngô Ỷ Lợi tỏ ra khó chịu và viết rằng con gái không nhận được bất cứ một xu nào từ Thành Long. Cô bày tỏ: "Xin mọi người thông cảm và đừng nhắc đến vấn đề này nữa, đừng để bọn trẻ phải chịu quá nhiều tổn hại"

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Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm - Ảnh: Internet

Sau khi chia sẻ của Ngô Ỷ Lợi được lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng đưa ra những bình luận trái chiều. Nhiều bình luận cho rằng Ngô Ỷ Lợi chia sẻ dòng trạng thái dài vào đêm khuya để quở trách Thành Long khi nam diễn viên sống vô trách nhiệm với con gái, và anh đã gây ra quá nhiều tổn hại cho hai mẹ con. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng đây thực chất là Ngô Ỷ Lợi lên tiếng giúp con gái để đòi tài sản và sự giúp đỡ từ Thành Long. Bởi vì tình hình tài chính của cô hiện eo hẹp, và con gái đang sống cảnh thất nghiệp với tình đồng giới. 

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Thành Long - Ảnh: Internet

Trước đó, con gái rơi của Thành Long bỏ nhà hơn 2 năm chưa về. Hiện Ngô Ỷ Lợi chỉ có thể liên lạc với con gái thông qua người đại diện. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Ngô Ỷ Lợi tiết lộ đã lâu không liên lạc với con gái. Cô nói thêm, cuộc sống của Ngô Trác Lâm trong mùa dịch rất khó khăn, đến mức không có tiền mua khẩu trang, phải ở yên trong nhà. Thời điểm đó, Ngô Ỷ Lợi cho biết, do giữa hai mẹ con có rất nhiều bất đồng nên cô không gửi tiền cho con gái như từng làm trước đó.

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