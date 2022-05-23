Sau hơn 20 năm chịu đựng, Ngô Ỷ Lợi cuối cùng cũng 'đòi' Thành Long lên tiếng xin lỗi?

Động thái mới nhất của Ngô Ỷ Lợi được cho là ẩn ý yêu cầu ngôi sao võ thuật Thành Long phải lên tiếng xin lỗi vì những gì ông đã gây ra cho mẹ con của bà.

Theo truyền thông Hong Kong, mới đây Ngô Ỷ Lợi đã đã tải một bài viết lên tài khoản Weibo của mình với nội dung được cho là "úp mở" chuyện muốn Thành Long xin lỗi về những gì đã qua. Bài viết mới nhất của Ngô Ỷ Lợi gây nhiều chú ý - Ảnh: Internet "20 năm qua, ai cũng hiểu, những điều con chịu đựng quá nhiều. Đứa trẻ đã rất đau khổ rồi. Đã đến lúc anh nên xin lỗi mọi người rằng tôi đã sai, đó là lỗi của tôi hơn 20 năm qua. Xin đừng làm tổn thương đứa trẻ vô tội." - Ngô Ỷ Lợi viết.

Không những vậy, dưới phần bình luận, Hoa hậu châu Á 1990 còn viết rằng: "Mong siêu sao nào đó đừng tuyên truyền những điều làm tổn thương tôi và con tôi, điều đó làm tôi đau lòng quá". Tuy Ngô Ỷ Lợi không hề nhắc đến đích danh ai nhưng công chúng đều tự hiểu rằng người mà cô đang muốn nói đến chính là Thành Long - Ảnh: Internet Tuy Ngô Ỷ Lợi không hề nhắc đến đích danh ai nhưng công chúng đều tự hiểu rằng người mà cô đang muốn nói đến chính là cha ruột của con gái cô - ngôi sao võ thuật Thành Long.

Sau khi bài viết của Ngô Ỷ Lợi được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra thương xót cho bà, nhưng cũng có không ít người cho rằng đây là cái kết mà bà phải chịu vì đã có mối quan hệ tình cảm với người đã có gia đình. Một netizen bình luận: "Không chỉ người cha có lỗi, người mẹ cũng có lỗi khi gian díu với người có gia đình, cuối cùng làm khổ chính mình và đứa trẻ". Thành Long và Ngô Ỷ Lợi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet Ngô Kỷ Lợi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu châu Á vào năm 1990 khi bà mới chỉ 17 tuổi. Sự nghiệp của bà vô cùng xán lạn với loạt vai diễn thành công trong các bộ phim như Kẻ Thắng Làm Vua, Hai Phòng Một Vợ, Triệu Tập Nữ Lang, Thần Thám Lý Kỳ, Cá Mè Một Lứa, Phi Thường Bảo Tiêu... Tuy vậy, tất cả đã sụp đổ khi bà dan díu với Thành Long - người lúc này đã có gia đình. Ngô Ỷ Lợi không hề nhận được bất kỳ nguồn trợ cấp nào từ Thành Long mà một mình nuôi lớn con gái - Ảnh: Internet Khi biết tin Ngô Ỷ Lợi mang bầu, Thành Long cho rằng nàng hậu đang cố ý cho mình vào tròng nên nhất quyết dứt áo ra đi. Quãng thời gian này, Ngô Ỷ Lợi vô cùng khó khăn khi vừa không có thu nhập lại phải làm mẹ đơn thân của một cô gái có cá tính vô cùng mạnh là Ngô Trác Lâm. Sau khi lớn lên, Ngô Trác Lâm kết hôn đồng giới rồi sang nước ngoài với bạn đời, cũng từ đó hai mẹ con ít liên lạc với nhau, Ngô Ỷ Lợi cũng không có nhiều tin tức về con.

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