Hậu bê bối ngoại tình, Uông Tiểu Phi lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy

Sao quốc tế 13/06/2022 09:21

Sau loạt ồn ào lừa dối Từ Hy Viên, ép Trương Dĩnh Dĩnh phá thai, lần xuất hiện này, Uông Tiểu Phi gầy đi thấy rõ.

Mới đây, chồng cũ của Từ Hy Viên đã tham gia vào một buổi livestream bán hàng trên mạng xã hội. Được biết, đây là lần đầu vị thiếu gia này lộ diện sau khi hàng loạt bê bối đời tư bị phanh phui.

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Uông Tiểu Phi lộ diện trong một buổi livestream mới đây - Ảnh: Internet

Buổi livestream tuy thu hút nhiều người xem nhưng Uông Tiểu Phi chỉ tập trung vào việc giới thiệu và bán sản phẩm của mình mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào về cuộc sống cá nhân. Nhiều người nhận xét vị thiếu gia họ Uông trông có vẻ sụt cân khá nhiều, gương mặt hốc hác và đôi mắt thì vô hồn.

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Uông Tiểu Phi hốc hác, đôi mắt xưng húp đến vô hồn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Uông Tiểu Phi bị tay săn ảnh Cát Tư Tề lên tiếng tố cáo từng qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau kể từ khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên. Sau đó, Uông Tiểu Phi đã đăng tải một bài viết với nội dung tiết lộ vợ cũ bị tâm thần, khiến anh phải chi trả số tiền khổng lồ mỗi tháng để điều trị cho cô, đồng thời bác bỏ cáo buộc ngoại tình.

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Từ Hy Viên bị chồng cũ tố bị tâm thần, dùng số tiền khổng lồ mỗi tháng để điều trị - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Cát Tư Tề đã tung ra loạt ảnh Uông Tiểu Phi thân mật với Trương Dĩnh Dĩnh ở thời điểm vị thiếu gia này chưa ly hôn. Sự việc này đã khiến thiếu gia họ Uông bị dư luận chỉ trích thậm tệ vì ngoài việc ngoại tình, anh còn làm từ Hy Viên bị suy sụp nghiêm trọng, tái phát bệnh tim vì thông tin mà anh đưa ra hoàn toàn sai sự thật.

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Uông Tiểu Phi được cho là đã qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh khi chưa ly hôn vợ cũ - Ảnh: Internet

Sau đó, Uông Tiểu Phi đã phải lên tiếng xin lỗi vợ cũ của mình, đồng thời cầu xin Cát Tư Tề hãy dừng việc phanh phui đời tư của mình. Song, tay săn ảnh này vẫn tiếp tục đưa ra hàng loạt bằng chứng về cuộc sống không sạch sẽ của thiếu gia họ Uông.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh sao Hoa ngữ sao châu Á

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