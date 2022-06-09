Việc Uông Tiểu Phi ngoại tình thực chất chỉ là một trong nhiều lý do khiến Từ Hy Viên đưa ra quyết định ly hôn sau 10 năm chung sống.

Sau thời gian dài ngập trong các tin đồn về việc rạn nứt tình cảm, sống ly thân,... vào tháng 11/2021, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đã chính thức tuyên bố cuộc hôn nhân 10 năm của hai người đã thật sự kết thúc. Vợ chồng Từ Hy Viên chính thức ly hôn vào tháng 11/2021 - Ảnh: Internet Sau khi cả hai ly hôn, vào đầu tháng 3/2022, Từ Hy Viên tái hôn với nam nghệ sĩ người Hàn DJ Koo, còn Uông Tiểu Phi bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện bên hot girl Trương Dĩnh Dĩnh. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều thông tin cho rằng thiếu gia họ Uông vốn đã qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh và nhiều người phụ nữ từ khi còn chưa chia tay vợ cũ.

Dẫu vậy, theo truyền thông Đài Loan, việc Uông Tiểu Phi ngoại tình chỉ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cặp đôi ly hôn sau 10 năm chung sống. Thật ra, mối quan hệ của hai vợ chồng nổi tiếng vốn đã nguội lạnh khoảng 1 năm trước khi họ "đường ai nấy đi". Trương Dĩnh Dĩnh chỉ là một trong những lý do khiến Đại S và chồng cũ ly hôn - Ảnh: Internet Được biết, Uông Tiểu Phi thường xuyên nói dối về mọi thứ, việc này khiến cho Từ Hy Viên chán nản và dần xa cách với chồng. Thậm chí mỗi khi thiếu gia họ Uông gọi video cho các con, cô cũng tránh mặt nhiều nhất có thể.

Bên cạnh đó, nhiều người bạn của Từ Hy Viên tiết lộ rằng, Uông Tiểu Phi có tửu lượng rất kém nhưng lại rất thích uống và mỗi khi say anh lại khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu. Nhiều lần, khi say, Uông Tiểu Phi kiếm chuyện và tranh cãi gay gắt với bạn bè của Từ Hy Viên và khiến họ dần tránh mặt, không muốn gặp chồng của Đại S nữa. Việc Từ Hy Viên quyết ly hôn Uông Tiểu Phi sau 10 năm bên nhau và có với nhau 2 mặt con bắt nguồn từ nhiều lý do - Ảnh: Internet Ngoài ra, mẹ của Uông Tiểu Phi từng kể rằng trong thời gian đại dịch bùng phát, con trai bà gặp khó khăn trong kinh doanh nhưng không ai giúp đỡ, vì lẽ đó anh cảm thấy vô cùng cô độc ở Đài Loan. Quá chán nản, thiếu gia họ Uông quyết xa vợ trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. "Xa mặt cách lòng" cộng thêm nợ nần khiến cho Từ Hy Viên chủ động nộp đơn xin ly hôn. Cách đây ít lâu, Uông Tiểu Phi từng lên tiếng phủ nhận chuyện ngoại tình và vu cáo vợ cũ dùng thuốc cấm để chữa bệnh tâm thần, việc này khiến cho Đại S vô cùng suy sụp và thất vọng. Tuy đã lên tiếng xin lỗi Từ Hy Viên nhưng vị thiếu gia họ Uông hiện vẫn bị chỉ trích trên mọi mặt trận.

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