Ninh An Như Mộng: Bạch Lộc có tạo hình 'ăn mày quá khứ' Châu Sinh Như Cố? Netizen phẫn nộ 'Trước đó trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc cũng bị chê tan nát vì tạo hình này, giờ muốn bị chê tiếp à?'

Sao quốc tế 13/06/2022 09:41

Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra rằng, trước đó trong Châu Sinh Như Cố, nhân vật Thời Nghi (Bạch Lộc đóng) cũng có một kiểu tóc tương tự nhân vật cô đóng trong Ninh An Như Mộng hiện tại. Tạo hình tóc quá giống nhau, nhiều người thậm chí còn nhầm tạo hình mới của nàng tiểu Hoa là ảnh cũ thời đóng phim cùng Nhậm Gia Luân.

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) và Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) trên phim trường Ninh An Như Mộng. Đây là cảnh nàng tiểu Hoa phát hiện ra có người đang quay lén mình và rủ bạn diễn xen cùng. Trong lần lộ diện này, Bạch Lộc mặc một bộ trang phục sáng màu vô cùng đơn giản cùng kiểu tóc có phần hơi “ngố”.

Ninh An Như Mộng: Bạch Lộc có tạo hình 'ăn mày quá khứ' Châu Sinh Như Cố? Netizen phẫn nộ 'Trước đó trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc cũng bị chê tan nát vì tạo hình này, giờ muốn bị chê tiếp à?' - Ảnh 1
Bạch Lộc mặc một bộ trang phục sáng màu vô cùng đơn giản cùng kiểu tóc có phần hơi “ngố” trong Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

 

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra rằng, trước đó trong Châu Sinh Như Cố, nhân vật Thời Nghi (Bạch Lộc đóng) cũng có một kiểu tóc tương tự. Tạo hình tóc quá giống nhau, nhiều người thậm chí còn nhầm tạo hình mới của nàng tiểu Hoa là ảnh cũ thời đóng phim cùng Nhậm Gia Luân.

Ninh An Như Mộng: Bạch Lộc có tạo hình 'ăn mày quá khứ' Châu Sinh Như Cố? Netizen phẫn nộ 'Trước đó trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc cũng bị chê tan nát vì tạo hình này, giờ muốn bị chê tiếp à?' - Ảnh 2
Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra rằng, trước đó trong Châu Sinh Như Cố, nhân vật Thời Nghi (Bạch Lộc đóng) cũng có một kiểu tóc tương tự - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Bạch Lộc và phía đoàn làm phim Ninh An Như Mộng đang muốn “ăn mày quá khứ”. Nguyên nhân cũng bởi khi lên sóng năm 2021, nhân vật Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố quá nổi tiếng và được khán giả khen ngợi hết lời.

- Bạch Lộc thực sự không hợp với kiểu tóc này, nhìn cứ kỳ kỳ sao ấy, vậy mà tổ tạo hình vẫn quyết để cho cô nàng?

- Trước đó trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc cũng bị chê tan nát vì tạo hình này còn gì, giờ lại muốn bị chê tiếp à?

- Đây là ăn mày quá khứ hả? Chứ đâu thiếu những tạo hình cổ trang xinh đẹp khác đâu?

- Tổ tạo hình Ninh An Như Mộng kém đến mức phải lấy lại tạo hình nữ chính của Châu Sinh Như Cố sao?

Ninh An Như Mộng: Bạch Lộc có tạo hình 'ăn mày quá khứ' Châu Sinh Như Cố? Netizen phẫn nộ 'Trước đó trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc cũng bị chê tan nát vì tạo hình này, giờ muốn bị chê tiếp à?' - Ảnh 3
Có ý kiến cho rằng Bạch Lộc và phía đoàn làm phim Ninh An Như Mộng đang muốn “ăn mày quá khứ” - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng vẫn đang khiến khán giả tranh cãi rất nhiều. Có người lên tiếng bảo vệ, thế nhưng cũng có không ít ý kiến chê.

 

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