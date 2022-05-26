Ninh An Như Mộng: Bạch Lộc hợp tác cùng 'tiểu thịt tươi' khiến cộng đồng mạng bất ngờ, nghi vấn liệu đây có phải là đang 'hạ cấp' tài nguyên không?

Dự án cổ trang Ninh An Như Mộng sau nhiều ngày mong đợi cuối cùng cũng đã chính thức khai máy tại phim trường Hoành Điếm. Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính, với sự tham gia diễn chính của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách , đạo diễn Chu Nhuệ Bân - người từng nhào nặn nên nhiều tác phẩm tiêu biểu khác như Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Hương Mật Tựa Khói Sương...

Trong dàn cast chính của Ninh An Như Mộng, ngoại trừ Bạch Lộc có tiếng tăm và địa vị, thì những người còn lại kinh nghiệm diễn xuất đều ở mức hạn chế, kém nổi bật, khiến một số netizen tỏ ra ngờ vực liệu đây có phải là đang "hạ cấp" tài nguyên của Bạch Lộc không?

Bộ phim bao gồm 45 tập, dự kiến ghi hình trong 135 ngày. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

Cặp đôi chính An Ninh Như Mộng - Ảnh: Internet

Bản thân Bạch Lộc ngay từ khi bước chân vào nghề, đã nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Vu Chính, đóng cặp cùng nhiều nam thần nổi tiếng như Hứa Khải, Nhậm Gia Luân, La Vân Hi... Đặc biệt sau cú bứt phá với Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế, nhiều người vẫn không ngừng chờ đợi được nhìn thấy sự tái hợp giữa nàng tiểu hoa và Nhậm Gia Luân thêm một lần nữa. Nhưng không ngờ, nam chính của Ninh An Như Mộng lại là Trương Lăng Hách - người lâu nay vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh.

Bạch Lộc từng nổi tiếng trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet

Thực chất, Trương Lăng Hách nhận được sự ủng hộ lớn từ công ty không hề kém cạnh Bạch Lộc, vừa mới xuất đạo đã chiếm ngay vai diễn chính trong Thiếu Nữ Đại Nhân, sau đó lại là một cơ hội "quý giá ngàn vàng" khi tham gia dự án đam cải Thiên Quan Tứ Phúc. Chỉ tiếc là phim còn chưa quay xong đã gặp hết biến to đến biến nhỏ, tương lai dường như khá mịt mù.

Trương Lăng Hách chưa có nhiều tiếng tăm trong nghề - Ảnh: Internet

Ngoài Trương Lăng Hách, nam diễn viên Châu Sinh Như Cố - Vương Tinh Việt, gà cùng một nhà với Bạch Lộc và Châu Tuấn Vỹ - nam phụ của một loạt tác phẩm nổi tiếng như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Chúng Ta... cũng sẽ góp mặt trong Ninh An Như Mộng.

Dàn nam thần của phim, dù họ không quá nổi nhưng tương lai lại khá bùng nổ nhờ sự nâng đỡ nhiệt tình từ phía công ty chủ quản, visual ổn áp, như vậy không thể coi là hạ cấp tài nguyên của Bạch Lộc, càng sẽ không có chuyện nữ nhân họ Bạch sẽ "gánh" phim còng lưng như vài người vẫn nói.