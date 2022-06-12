Cùng chung một cảnh quay nhưng Mộng Hoa Lục thì được khen ngợi hết phần thiên hạ, phim của Triệu Lộ Tư bị netizen 'chê'

Mới đây các thánh soi của netizen xứ Trung vừa phát hiện ra một điểm thú vị trong cảnh giống nhau giữa ba bộ phim: Thả Thí Thiên Hạ, Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng, Mộng Hoa Lục.

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục cuối cùng cũng đã chính thức lên sóng hôm 2/6. Không ngoài mong đợi của người hâm mộ, Lưu Diệc Phi cùng Trần Hiểu đã giúp cho bộ phim gây được tiến vang trong thời gian vừa qua và vừa thiết lập hàng loạt kỷ lục mới về số lượng người xem. Mộng Hoa Lục đang có được thành công ngoài mong đợi - Ảnh: Internet Như những thông tin trước đó, Mộng Hoa Lục được giới thiệu là dự án cấp S của Tencent, đơn vị phát hành hai bộ phim gây sốt dạo gần đây là Thả Thí Thiên Hạ và Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng. Điều này khiến cho Mộng Hoa Lục không tránh khỏi có những nét giống với hai bộ phim cùng nhà.

Cách đây không lâu, khán giả đã phát hiện ra một địa điểm cùng lúc xuất hiện trong cả ba bộ phim của Tencent: Thả Thí Thiên Hạ, Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng và Mộng Hoa Lục. Đó chính là cảnh quay một tòa lầu cổ được trang hoàng bởi những chiếc đèn lồng sáng rực, vây quanh là khung cảnh sông nước hữu tình. Cảnh quay giống nhau của 3 bộ phim - Ảnh: Internet Cùng có cảnh quay tại chung một địa điểm nhưng dường như Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư và Dương Dương lại nhận về nhiều lời chê bai nhất. Nếu cảnh này trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng khiến khán giả choáng ngợp vì quá hoành tráng và bí ẩn, Mộng Hoa Lục được khen là đem lại cảm giác hữu tình nên thơ thì Thả Thí Thiên Hạ lại bị đánh giá là quá phèn.

Thả Thí Thiên Hạ vẫn nhận về những lời chê bai từ người hâm mộ - Ảnh: Internet Dẫu vậy một số bộ phận netizen lại cho rằng mỗi bộ phim đều có nét đẹp riêng và nhìn chung cả 3 dự án đã hoàn thành cảnh quay tương đôi tốt. Một số bình luận của khán giả về sự trùng hợp giữa ba bộ phim do Tencent phát hành: - Thả thí thiên hạ nhìn phèn quá, Luận anh hùng nhìn có chút khí thế hiên ngang, Mộng hoa lục thì cảm giác kiểu phồn hoa chốn nhân gian ấy. - Nếu nói về góc quay thì Luận Anh Hùng là đỉnh nhất, Mộng Hoa Lục tạm ổn còn Thả Thí Thiên Hạ thì thôi đi, cấp S mà cái góc và cái màu không thể chấp nhận nổi. - Tencent sản xuất phim chất lượng có vẻ không đồng đều nhỉ. Phim được đầu tư thì xấu đủ thứ còn phim tầm trung thì lại khiến người xem bất ngờ vì tốt hơn tưởng tượng. - Nhìn lại thì thấy Thả Thí Thiên Hạ phèn thật sự luôn ấy, xếp chung ba cảnh với nhau mới thấy rõ sự khác biệt được. Luận Anh Hùng ổn nhất, Mộng Hoa Lục cũng tạm chấp nhận. - Thả Thí Thiên Hạ chẳng phải thất bại của Tencent sao, cứ bảo bạo này bạo kia nhưng thật ra còn chẳng được đầu tư bằng một bộ cấp A.

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