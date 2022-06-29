Vương An Vũ hẹn hò đàn chị hơn 8 tuổi Kim Thần?

Sao quốc tế 29/06/2022 16:31

Sau nhiều lần vướng tin đồn cùng các mỹ nam hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, lần này Kim Thần lại bị bắt gặp ở bên đàn em Vương An Vũ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 28/6 vừa qua, tin tức Kim ThầnVương An Vũ đang hẹn hò với nhau khiến cả làng giải trí xôn xao. Trước đó, vào tháng 4, hai ngôi sao bị bắt gặp tụ tập ăn uống cùng một vài người bạn khác.

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Kim Thần và Vương An Vũ cùng nhau ra về sau khi tụ tập bạn bè - Ảnh: Internet

Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Vương An Vũ lên xe của Kim Thần và cả hai cùng nhau về nhà riêng của nữ minh tinh. Một paparazzi vào tháng 7 năm ngoái còn từng chụp được ảnh cặp đôi tại nhà của Kim Thần suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.

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Vương An Vũ sau đó lên xe của Kim Thần và về nhà riêng của cô - Ảnh: Internet

Kim Thần và Vương An Vũ hiện vẫn chưa lên tiếng về tin tức hẹn hò này. Hai ngôi sao từng hợp tác với nhau trong bộ phim Con Đường Rực Cháy, tác phẩm này hiện chưa ấn định ngày phát sóng.

Kim Thần sinh năm 1990, sở hữu chiều cao cùng nhan sắc ấn tượng, cô nhanh chóng ghi được dấu ấn trong lòng công chúng kể từ sau thành công của webdrama Pháp Sư Vô Tâm (2015). Tuy nhiên, kể từ sau đó sự nghiệp của cô không có nhiều nổi bật mà khán giả lại nhớ đến cô qua những tin đồn tình ái.

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Kim Thần khiến công chúng nhớ đến bởi các tin đồn tình ái - Ảnh: Internet

Theo đó, Kim Thần từng công khai hẹn hò với Đăng Luân và Đồng Hựu Lâm. Vào năm 2021, nữ diễn viên còn vướng vào tin đồn hẹn hò với Lý Dịch Phong và Giả Nãi Lượng nhưng đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

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Vương An Vũ là một trong những nam thần trẻ tuổi được chú ý nhất thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Về phái Vương An Vũ, nam diễn viên sinh năm 1998 ngoài việc được yêu thích bởi ngoại hình điển trai, anh chàng còn có gia thế khủng và học lực giỏi. Nam tài tử từng tham gia nhiều tác phẩm như Mộng Hồi, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió...

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Công sức của Kim Thần đã không phí hoài khi tiết mục múa này của cô đã trở thành "hot topic" trên Weibo và thu về gần 2 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn.

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