Vương An Vũ hẹn hò đàn chị hơn 8 tuổi Kim Thần?

Sau nhiều lần vướng tin đồn cùng các mỹ nam hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, lần này Kim Thần lại bị bắt gặp ở bên đàn em Vương An Vũ.
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Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 28/6 vừa qua, tin tức Kim Thần và Vương An Vũ đang hẹn hò với nhau khiến cả làng giải trí xôn xao. Trước đó, vào tháng 4, hai ngôi sao bị bắt gặp tụ tập ăn uống cùng một vài người bạn khác.
Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Vương An Vũ lên xe của Kim Thần và cả hai cùng nhau về nhà riêng của nữ minh tinh. Một paparazzi vào tháng 7 năm ngoái còn từng chụp được ảnh cặp đôi tại nhà của Kim Thần suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.
Kim Thần và Vương An Vũ hiện vẫn chưa lên tiếng về tin tức hẹn hò này. Hai ngôi sao từng hợp tác với nhau trong bộ phim Con Đường Rực Cháy, tác phẩm này hiện chưa ấn định ngày phát sóng.
Kim Thần sinh năm 1990, sở hữu chiều cao cùng nhan sắc ấn tượng, cô nhanh chóng ghi được dấu ấn trong lòng công chúng kể từ sau thành công của webdrama Pháp Sư Vô Tâm (2015). Tuy nhiên, kể từ sau đó sự nghiệp của cô không có nhiều nổi bật mà khán giả lại nhớ đến cô qua những tin đồn tình ái.
Theo đó, Kim Thần từng công khai hẹn hò với Đăng Luân và Đồng Hựu Lâm. Vào năm 2021, nữ diễn viên còn vướng vào tin đồn hẹn hò với Lý Dịch Phong và Giả Nãi Lượng nhưng đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.
Về phái Vương An Vũ, nam diễn viên sinh năm 1998 ngoài việc được yêu thích bởi ngoại hình điển trai, anh chàng còn có gia thế khủng và học lực giỏi. Nam tài tử từng tham gia nhiều tác phẩm như Mộng Hồi, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió...