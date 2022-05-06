Kim Thần ngâm mình trong nước suốt 40 tiếng, xuất sắc hoàn thành tiết mục múa với độ khó không tưởng

Sao quốc tế 06/05/2022 11:23

Công sức của Kim Thần đã không phí hoài khi tiết mục múa này của cô đã trở thành "hot topic" trên Weibo và thu về gần 2 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn.

Sina đưa tin, chương trình Đêm hội Ngũ tứ của đài CCTV được tổ chức vào tối ngày 4/5 vừa qua với sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng như Trương Tịnh Nghi, Quan Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi, Trần Vỹ Đình, Dịch Dương Thiên Tỉ, Triệu Lệ Dĩnh, Châu Dã, Kim Thần.

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Tiết mục múa của Kim Thần được công chúng dành nhiều sự quan tâm - Ảnh: Internet

Trong chương trình này, tiết mục múa dưới nước của diễn viên Kim thần và nghệ sĩ Trương Ngạo Nguyệt đã nhận được nhiều phản ứng tích cực vì có độ khó cao và vô cùng mãn nhãn. Chỉ trong một thời gian ngắn, màn trình diễn này đã trở thành một chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội về thu về 1,81 triệu lượt xem.

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Sự nỗ lực của nữ diễn viên đã được đền đáp thỏa đáng - Ảnh: Internet

Đạo diễn của tiết mục này chia sẻ, để hoàn thành màn trình diễn dài 2 phút với độ khó cao này, Kim Thần đã tập luyện rất chăm chỉ từ phòng tập đến bể bơi. Ngoài ra, để ghi hình đầy đủ, cô còn phải ngâm mình 40 tiếng dưới nước trong 5 ngày với tổng cộng hơn 5 lần ngụp lặn.

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Dù phải ngâm mình trong 40 tiếng thì Kim Thần vẫn hoàn thành tốt các cảnh quay - Ảnh: Internet

Về phía diễn viên Kim Thần, cô cho biết đây là tiết mục múa gian khổ và khó khăn nhất mà bản thân từng tập luyện cũng như trình diễn. Cũng vì hiểu cho công sức của người đẹp mà công chúng đã dành nhiều lời khen đến cho cô, đồng thời tỏ ra thông cảm cho biểu cảm gương mặt căng thẳng của Kim Thần vì phải nín thở dưới nước.

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