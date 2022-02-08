Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi?

Sao quốc tế 08/02/2022 22:11

Cbiz chiêu đãi khán giả với cặp đôi màn ảnh hot nhất hôm nay khi tung bộ ảnh đậm chất tình giữa Kim Thần và nam idol “mlem mlem” hết nước chấm khiến cộng đồng mạng quắn quéo không ngừng.

Chúng ta không biết yêu là dự án phim ngôn tình siêu ngọt ngào lên sóng bắt đầu từ hôm nay. Mới đây ekip của đoàn làm phim cũng chính thức tung ảnh quảng bá hết sức tình tứ của cặp đôi nam nữ chính khiến dân tình đứng ngồi không yên. Đây làm màn hợp tác đầu tiên giữa “tình địch Nhiệt Ba” và anh chàng idol nam tính Vương Tử Dị.

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 1

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 2

Kim Thần nên duyên cùng đàn em Vương Tử Dị trong dự án phim tình cảm hiện đại

Sau 2 tháng ngập ngụa trong những bộ phim tiên hiệp, xuyên không mệt nghỉ, fan hâm mộ cũng tìm được một bộ phim tình cảm hiện đại để kịp thời đón Valentine sắp tới. Trong bộ ảnh, Kim Thần xuất hiện lạ lẫm với hình ảnh lột xác hoàn toàn khi để tóc xoăn với phong cách ăn mặc vô cùng dịu dàng. Nụ cười trong sáng của cô cùng nhan sắc đỉnh cao khiến tình cũ của Đặng Luân thu hút hơn cả.

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 3

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 4

Kim Thần xuất hiện lạ lẫm với mái tóc xoăn, nhưng nhan sắc và khí chất của cô vẫn đỉnh như ngày nào

Nên duyên cùng đàn chị sinh năm 1990 lần này là chàng idol với body mlem mlem hết nấc Vương Tử Dị. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chỉ qua bộ ảnh quảng bá thôi, khán giả cũng đang rất mong chờ sự hợp tác của cặp đôi trong phim mới này. Từng ánh mắt bay bổng, cử chỉ lãng mạn của Vương Tử Dị trao cho đàn chị càng khiến netizen quắn quéo vì đượm tình hết sức.

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 5
Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 6

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 7

Dù chỉ là ảnh quảng bá thế nhưng dân tình đã đứng ngồi không yên vì ánh nhìn "tình bể bình" ngọt ngào của cặp đôi

Thậm chí hậu trường cảnh hôn của cặp đôi Chúng Ta Không Biết Yêu cũng đang trở thành đề tài bàn tán siêu hot trên Weibo. Ai nấy đều hết sức ghen tị khi chứng kiến Vương Tử Dị và Kim Thần hôn nhau say đắm. Thậm chí, cư dân mạng còn trêu đùa chàng cựu thành viên Nine Percent hôn giỏi đến mức khiến Kim Thần lần đầu tiên thở không nổi, thậm chí lùi về sau suýt ngã.

Mỹ nhân Ngọc Lâu Xuân sau đó phải dành ngay lời khen cho đàn em vì quá xuất sắc. Đáp lại lời khen có phần trêu ghẹo của bạn diễn, Vương Tử Dị trả lời: "Em nào có hôn chị, em đang hôn khán giả đó!". Tình tiết này khiến khán giả không khỏi nghi ngờ lẽ nào cả hai đã "động lòng", song fan cứng của Vương Tử Dị lại khẳng định anh chàng nhìn... thùng rác cũng tình tứ như người yêu đó thôi!

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 8
Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 9

Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi? - Ảnh 10

Lần đầu tiên hợp tác nhưng khán giả vô cùng đón chờ phản ứng hóa học mà cặp đôi mang lại, nhất là trong dịp Valentine đang đến gần

Chúng Ta Không Biết Yêu kể về cặp nam nữ có cá tính mạnh nhưng lại bị người lớn ghép đôi với nhau. Chàng công tử Cố Gia Tâm (Vương Tử Dị) có máu ăn chơi bị mẹ gửi gắm đến làm trợ lý cho nữ giám đốc Triệu Giang Nguyệt (Kim Thần) để học hỏi kinh nghiệm, sau này kế thừa gia sản. Dần dà, cả hai "từ thù thành yêu" sau thời gian dài làm việc chung, thế nhưng Cố Gia Tâm lại dao động giữa tình yêu và niềm đam mê bất diệt với đua xe. Liệu chàng Cố thiếu gia sẽ lựa chọn thế nào?

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (8/2) liên quan đến Lý Dịch Phong, Kim Thần, Đỗ Hải Đào, Thẩm Mộng Thần, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tuấn Khải, Lưu Thi Thi, ...

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Thần Kim Thần Vương Tử Dị phim mới của Kim Thần phim Kim Thần sao hoa ngữ phim Chúng ta không biết yêu

TIN LIÊN QUAN

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm đầu quân chung công ty với Kim Thần, liệu tương lai có khởi sắc hơn?

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm đầu quân chung công ty với Kim Thần, liệu tương lai có khởi sắc hơn?

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động

Không phải nhan sắc, Kim Thần và Angela Baby khiến dân mạng sốc vì gầy trơ xương đến mức báo động

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh'

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh'

Bộ ba Dương Mịch - Nhiệt Ba - Dương Dương khoe thần thái 'không phải dạng vừa đâu' tại lễ trao giải đầu năm mới

Bộ ba Dương Mịch - Nhiệt Ba - Dương Dương khoe thần thái 'không phải dạng vừa đâu' tại lễ trao giải đầu năm mới

Dương Dương lén lút nhìn Nhiệt Ba với ánh mắt mê muội khiến fan CP bấn loạn vì quá ngọt ngào

Dương Dương lén lút nhìn Nhiệt Ba với ánh mắt mê muội khiến fan CP bấn loạn vì quá ngọt ngào

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 19 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 25 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào