Nên duyên cùng đàn em trong phim mới, Kim Thần có hành động gì mà khiến netizen xôn xao nhà gái yêu thật rồi?

Chúng ta không biết yêu là dự án phim ngôn tình siêu ngọt ngào lên sóng bắt đầu từ hôm nay. Mới đây ekip của đoàn làm phim cũng chính thức tung ảnh quảng bá hết sức tình tứ của cặp đôi nam nữ chính khiến dân tình đứng ngồi không yên. Đây làm màn hợp tác đầu tiên giữa “tình địch Nhiệt Ba” và anh chàng idol nam tính Vương Tử Dị.

Sau 2 tháng ngập ngụa trong những bộ phim tiên hiệp, xuyên không mệt nghỉ, fan hâm mộ cũng tìm được một bộ phim tình cảm hiện đại để kịp thời đón Valentine sắp tới. Trong bộ ảnh, Kim Thần xuất hiện lạ lẫm với hình ảnh lột xác hoàn toàn khi để tóc xoăn với phong cách ăn mặc vô cùng dịu dàng. Nụ cười trong sáng của cô cùng nhan sắc đỉnh cao khiến tình cũ của Đặng Luân thu hút hơn cả.

Kim Thần xuất hiện lạ lẫm với mái tóc xoăn, nhưng nhan sắc và khí chất của cô vẫn đỉnh như ngày nào

Nên duyên cùng đàn chị sinh năm 1990 lần này là chàng idol với body mlem mlem hết nấc Vương Tử Dị. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chỉ qua bộ ảnh quảng bá thôi, khán giả cũng đang rất mong chờ sự hợp tác của cặp đôi trong phim mới này. Từng ánh mắt bay bổng, cử chỉ lãng mạn của Vương Tử Dị trao cho đàn chị càng khiến netizen quắn quéo vì đượm tình hết sức.

Dù chỉ là ảnh quảng bá thế nhưng dân tình đã đứng ngồi không yên vì ánh nhìn "tình bể bình" ngọt ngào của cặp đôi

Thậm chí hậu trường cảnh hôn của cặp đôi Chúng Ta Không Biết Yêu cũng đang trở thành đề tài bàn tán siêu hot trên Weibo. Ai nấy đều hết sức ghen tị khi chứng kiến Vương Tử Dị và Kim Thần hôn nhau say đắm. Thậm chí, cư dân mạng còn trêu đùa chàng cựu thành viên Nine Percent hôn giỏi đến mức khiến Kim Thần lần đầu tiên thở không nổi, thậm chí lùi về sau suýt ngã.

Mỹ nhân Ngọc Lâu Xuân sau đó phải dành ngay lời khen cho đàn em vì quá xuất sắc. Đáp lại lời khen có phần trêu ghẹo của bạn diễn, Vương Tử Dị trả lời: "Em nào có hôn chị, em đang hôn khán giả đó!". Tình tiết này khiến khán giả không khỏi nghi ngờ lẽ nào cả hai đã "động lòng", song fan cứng của Vương Tử Dị lại khẳng định anh chàng nhìn... thùng rác cũng tình tứ như người yêu đó thôi!

Lần đầu tiên hợp tác nhưng khán giả vô cùng đón chờ phản ứng hóa học mà cặp đôi mang lại, nhất là trong dịp Valentine đang đến gần

Chúng Ta Không Biết Yêu kể về cặp nam nữ có cá tính mạnh nhưng lại bị người lớn ghép đôi với nhau. Chàng công tử Cố Gia Tâm (Vương Tử Dị) có máu ăn chơi bị mẹ gửi gắm đến làm trợ lý cho nữ giám đốc Triệu Giang Nguyệt (Kim Thần) để học hỏi kinh nghiệm, sau này kế thừa gia sản. Dần dà, cả hai "từ thù thành yêu" sau thời gian dài làm việc chung, thế nhưng Cố Gia Tâm lại dao động giữa tình yêu và niềm đam mê bất diệt với đua xe. Liệu chàng Cố thiếu gia sẽ lựa chọn thế nào?