Vụng Trộm Không Thể Giấu: Hé lộ dàn diễn viên đóng chính trong phim, Triệu Lộ Tư liệu có 'gánh' nổi?

Sao quốc tế 14/07/2022 11:56

Thông tin dàn diễn viên xuất hiện trong Vụng Trộm Không Thể Giấu đang là chủ đề được thông tin được nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại bên Cbiz.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Dự án do Wajijiwa sản xuất, dự kiến khai máy trong tháng 7 năm nay. Trước đó theo một số nguồn tin cho biết, phim sẽ do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính. Bên cạnh đó, tác phẩm còn có sự góp mặt của Cố Thư Tề, Vương Y Lan, Tề Thiên Tình, Lư Đông Húc, Chu Tử Hạo...  

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Hé lộ dàn diễn viên đóng chính trong phim, Triệu Lộ Tư liệu có 'gánh' nổi? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nếu đúng dàn diễn viên trên sẽ xuất hiện trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ là cái tên duy nhất được cư dân mạng biết tên bởi tất cả những cái tên còn lại vẫn còn quá xa lạ và chưa có thành tích gì nổi trội. Vì vậy, netizen cũng có phần lo lắng cho mỹ nhân họ Triệu khi khả năng cao nhiệt lượng của phim sẽ phụ thuộc lớn vào cô nàng. 

Triệu Lộ Tư được biết đến qua loạt tác phẩm như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thả Thí Thiên Hạ, Yêu Em Từ Dạ Dày... Cô từng hợp tác với nhiều diễn viên lưu lượng, cũng sở hữu lượng fan ổn định.

Trong khi đó, Trần Triết Viễn là ca sĩ thần tượng lấn sân phim ảnh. Anh từng tham gia một vài tác phẩm nhưng chưa ghi được dấu ấn. Phim đam mỹ Phong Hỏa Lưu Kim do anh và Đàn Kiện Thứ đóng chính vẫn chưa thể phát sóng.  

Tuy nhiên, Vụng Trộm Không Thể Giấu chưa khai máy đã vướng nhiều ồn ào. Những lùm xùm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây nhất là trường hợp đạo diễn của phim đã quyết định rời khỏi dự án vì cảm thấy phim có quá nhiều rủi ro. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Hé lộ dàn diễn viên đóng chính trong phim, Triệu Lộ Tư liệu có 'gánh' nổi? - Ảnh 2
Nam diễn viên Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Sau đó, biên kịch Âu Tư Gia cũng vướng tin tức tiêu cực. Trong mục giới thiệu dự án, vị biên kịch có ghi tác phẩm tiêu biểu là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.  

Đáng nói, biên kịch chính của những tác phẩm này đều là Cố Mạn. Trong phần hậu đề của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Âu Tư Gia chỉ là trợ lý cho Cố Mạn. 

Thực tế, vị biên kịch chỉ được công nhận viết kịch bản cho Kính Song Thành. Tuy nhiên, nội dung phim đã nhận về rất nhiều lời chê bai. Vì vậy, một số người cảm thấy lo lắng cho chất lượng của Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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