Lý do Triệu Lộ Tư 'lọt vào mắt xanh' tác giả, trở thành nữ chính sáng giá của Tinh Hán Xán Lạn

Sao quốc tế 18/07/2022 08:08

Mối duyên đặc biệt giữa tác giả Tinh Hán Xán Lạn và Triệu Lộ Tư đang nhận được sự quan tâm và bàn tán của cư dân mạng.

Triệu Lộ Tư đang là nữ chính của Tinh Hán Xán Lạn. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của Quan Tâm Tất Loạn. Sau khi phim phát sóng, trên mạng đã xuất hiện ảnh chụp trích đoạn của tác giả bộ truyện. Trong đoạn trích, Quan Tâm Tất Loạn chia sẻ, bản thân viết bộ truyện đúng lúc xem Xuân Hoa Thu Nguyệt.

Trong phim này, Triệu Lộ Tư vào vai nữ chính Xuân Hoa. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đi kèm tính cách hoạt bát vui vẻ. Vì vậy, Quan Tâm Tất Loạn nhận xét vai Xuân Hoa của Triệu Lộ Tư rất đáng yêu.

Lý do Triệu Lộ Tư 'lọt vào mắt xanh' tác giả, trở thành nữ chính sáng giá của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 1

Nhiều năm sau, Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay được chuyển thể thành phim. Đáng nói, nữ chính của bộ phim cũng là Triệu Lộ Tư. Do đó, nhiều người cho rằng giữa nữ diễn viên và Quan Tâm Tất Loạn có mối duyên đặc biệt.  

Triệu Lộ Tư cũng thu được phản hồi tốt khi vào vai Trình Thiếu Thu. Khán giả nhận xét nữ diễn viên khá phù hợp với nhân vật này.

Lý do Triệu Lộ Tư 'lọt vào mắt xanh' tác giả, trở thành nữ chính sáng giá của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 2

Ngoài ra, một số người cũng so sánh vai nữ chính của Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ. Họ cho rằng, dạng vai như Trình Thiếu Thương là điểm mạnh của Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên trời sinh có gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Cô chỉ cần thể hiện sự thông minh hoạt bát kèm theo một chút ẩn nhẫn là sẽ tròn vai.

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