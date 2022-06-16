Xuất hiện 'đối thủ' tranh vai diễn với Triệu Lộ Tư, liệu ai xứng đáng được nhận?

Sao quốc tế 16/06/2022 19:49

Mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị so sánh với một nữ diễn viên tuyến 18, tất cả chỉ vì hình tượng em gái ngọt ngào.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin dự án chuyển thể từ tiểu thuyết "Vụng Trộm Không Thể Che Giấu". Theo đó, nữ chính Tang Trĩ nhiều khả năng sẽ giao cho diễn viên trẻ Triệu Lộ Tư.

Nội dung "Vụng Trộm Không Thể Giấu" xoay quanh nữ chính Tang Trĩ yêu thầm Đoàn Gia Hứa suốt 7 năm trời nhưng không dám để ai khác biết về tâm tư của mình. Vẫn luôn nỗ lực đến gần người trong lòng hơn, nhưng chính Tang Trĩ cũng không ngờ rằng sau khi tái ngộ, tình cảm của cô sẽ được đáp lại bởi Đoàn Gia Hứa. Trong nguyên tác, Tang Trĩ là cô gái mang vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào. Ngoài đời, người đẹp họ Triệu cũng mang nét trẻ trung, tươi sáng nhưng lại không nhận được sự ủng hộ. 

Xuất hiện 'đối thủ' tranh vai diễn với Triệu Lộ Tư, liệu ai xứng đáng được nhận? - Ảnh 1

Song song đó, một số cư dân mạng bất ngờ gọi tên Điền Hi Vi. Thậm chí, có người còn cho rằng nữ diễn viên như Tang Trĩ từ trong truyện bước ra. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to lanh lợi, làn da trắng và nụ cười tỏa nắng. Nếu so sánh với Triệu Lộ Tư, cả hai đều có nhan sắc một chín một mười. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi về danh hiệu em gái ngọt ngào.

Xuất hiện 'đối thủ' tranh vai diễn với Triệu Lộ Tư, liệu ai xứng đáng được nhận? - Ảnh 2

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng về Điền Hi Vi. Thậm chí, họ còn cho rằng nữ diễn viên mua hot search và cố tình cọ nhiệt Triệu Lộ Tư. Sau đó, bạn thân của Điền Hi Vi đã đăng bài viết khóc thương nữ diễn viên. Cụ thể, người này khẳng định mỹ nhân họ Điền phải chịu nhiều ấm ức. Nếu cô im lặng sẽ bị nói chột dạ nhưng khi lên tiếng lại bị cho là ghê gớm.

Ngoài ra, người bạn thân cũng công khai tin nhắn trò chuyện với Điền Hi Vi. Nhưng việc chia sẻ tin nhắn đã làm lộ chuyện nữ diễn viên trách mắng công ty, đạo diễn, tiền bối... Vì thế, công chúng ngày càng mất thiện cảm đối với cô.

Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn?

Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn?

Cách đây không lâu, tin tức Triệu Lộ Tư sẽ tham gia vào bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vụng trộm không thể giấu sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc Điền Hi Vi

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn?

Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn?

Khoe cơ bụng số 11 chuẩn đẹp, Triệu Lộ Tư liền bị nghi vấn lạm dụng photoshop

Khoe cơ bụng số 11 chuẩn đẹp, Triệu Lộ Tư liền bị nghi vấn lạm dụng photoshop

Liệu Triệu Lộ Tư vẫn giữ vững 'thành tích' khi 'Tinh Hán Xán Lạn' phát sóng?

Liệu Triệu Lộ Tư vẫn giữ vững 'thành tích' khi 'Tinh Hán Xán Lạn' phát sóng?

Rộ tin Triệu Lộ Tư và La Vân Hi thành đôi trong dự án 'Vụng trộm không thể giấu', dân tình phản đối vì lý do này

Rộ tin Triệu Lộ Tư và La Vân Hi thành đôi trong dự án 'Vụng trộm không thể giấu', dân tình phản đối vì lý do này

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được đánh giá là 'chưa tới', kĩ năng diễn xuất như thế nào?

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được đánh giá là 'chưa tới', kĩ năng diễn xuất như thế nào?

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 28 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI