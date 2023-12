Xuất hiện 'đối thủ' tranh vai diễn với Triệu Lộ Tư, liệu ai xứng đáng được nhận?

Mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ bị so sánh với một nữ diễn viên tuyến 18, tất cả chỉ vì hình tượng em gái ngọt ngào.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin dự án chuyển thể từ tiểu thuyết "Vụng Trộm Không Thể Che Giấu". Theo đó, nữ chính Tang Trĩ nhiều khả năng sẽ giao cho diễn viên trẻ Triệu Lộ Tư.

Nội dung "Vụng Trộm Không Thể Giấu" xoay quanh nữ chính Tang Trĩ yêu thầm Đoàn Gia Hứa suốt 7 năm trời nhưng không dám để ai khác biết về tâm tư của mình. Vẫn luôn nỗ lực đến gần người trong lòng hơn, nhưng chính Tang Trĩ cũng không ngờ rằng sau khi tái ngộ, tình cảm của cô sẽ được đáp lại bởi Đoàn Gia Hứa. Trong nguyên tác, Tang Trĩ là cô gái mang vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào. Ngoài đời, người đẹp họ Triệu cũng mang nét trẻ trung, tươi sáng nhưng lại không nhận được sự ủng hộ.

Song song đó, một số cư dân mạng bất ngờ gọi tên Điền Hi Vi. Thậm chí, có người còn cho rằng nữ diễn viên như Tang Trĩ từ trong truyện bước ra. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to lanh lợi, làn da trắng và nụ cười tỏa nắng. Nếu so sánh với Triệu Lộ Tư, cả hai đều có nhan sắc một chín một mười. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi về danh hiệu em gái ngọt ngào.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng về Điền Hi Vi. Thậm chí, họ còn cho rằng nữ diễn viên mua hot search và cố tình cọ nhiệt Triệu Lộ Tư. Sau đó, bạn thân của Điền Hi Vi đã đăng bài viết khóc thương nữ diễn viên. Cụ thể, người này khẳng định mỹ nhân họ Điền phải chịu nhiều ấm ức. Nếu cô im lặng sẽ bị nói chột dạ nhưng khi lên tiếng lại bị cho là ghê gớm.

Ngoài ra, người bạn thân cũng công khai tin nhắn trò chuyện với Điền Hi Vi. Nhưng việc chia sẻ tin nhắn đã làm lộ chuyện nữ diễn viên trách mắng công ty, đạo diễn, tiền bối... Vì thế, công chúng ngày càng mất thiện cảm đối với cô.

Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn? Cách đây không lâu, tin tức Triệu Lộ Tư sẽ tham gia vào bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

