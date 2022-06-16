Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn?

Sao quốc tế 16/06/2022 15:49

Cách đây không lâu, tin tức Triệu Lộ Tư sẽ tham gia vào bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Mới đây, tin tức Triệu Lộ Tư sẽ tham gia vào bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.Cụ thể, rất nhiều sao nam như La Vân Hi, Trần Triết Viễn… được cho là sẽ trở thành nam chính của dự án này. Mới đây, trên mạng lại xuất hiện thông tin khẳng định Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ nên duyên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Tuy nhiên, mới đây trên Weibo, tên của nữ diễn viên Điền Hi Vi bỗng nhiên xếp No.1 tìm kiếm cùng với từ khóa "Vụng Trộm Không Thể Giấu". Nội dung của hotsearch này cho rằng Điền Hi Vi có ngoại hình hợp vai Tang Trĩ hơn là Triệu Lộ Tư. Vì vậy nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã mua hotshearch nhằm mượn sự việc và dự án được quan tâm với mục đích thu hút sự chú ý về cho mình, thậm chí gián tiếp 'tự đề cử' bản thân cho nhà sản xuất của Vụng trộm không thể giấu, tranh giành vai nữ chính với Triệu Lộ Tư.

Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn? - Ảnh 1

Không phải tự nhiên mà netizen lại có những suy đoán tiêu cực về Điền Hi Vi. Cách đây 1 năm, nữ diễn viên cũng bị chỉ trích khi 'tự biên tự diễn' gây nên scandal thế vai Lý Lan Địch trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Khi đó, có thông tin Điền Hi Vi tự mình đến tìm nhà sản xuất phim để giành vai của Lý Lan Địch vào phút chót, mà sau đó còn tự 'tuồn tin' cho các blogger để ép ekip phải loại Lý Lan Địch khỏi vai đã chọn.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nói rằng có thể do một số cư dân mạng thấy Điền Hi Vi phù hợp với vai Tang Trĩ thật, Vụng Trộm Không Thể Giấu lại còn là bộ truyện ngôn tình hot nhất nhì hiện giờ nên có lên No.1 hotsearch cũng không có gì lạ.

Xôn xao tin tin Triệu Lộ Tư bị một diễn viên chơi xấu, cướp vai diễn? - Ảnh 2

Đoàn phim còn chưa công bố dàn cast chính thức tức cuộc thảo luận với Triệu Lộ Tư vẫn chưa được chính thức, nên không thể nói là Điền Hi Vi muốn ''cướp vai'' của nữ diễn viên sinh năm 1998 được.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Điền Vi Hi sao Hoa ngữ sao Châu Á Vụng Trộm Không Thể Giấu

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