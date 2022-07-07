Tinh Hán Xán Lạn vừa phát sóng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ được khen vì những lý do này

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng đã chính thức lên sóng vào ngày 5/7.

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng đã chính thức lên sóng vào ngày 5/7. Đáng chú ý, bộ phim này cũng đã chạm mốc 4 triệu lượt đặt xem trước trên trang Tencent. Đây là thành tích rất ấn tượng đối với một bộ phim chỉ sở hữu 2 diễn viên trẻ với lưu lượng chưa cao như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Có người cho rằng phía Tencent đã cố tình nâng khống lượt hẹn xem trước để tạo nhiệt cho phim trước thềm lên sóng. Song, cũng có ý kiến bày tỏ Tinh Hán Xán Lạn thực sự là một bộ phim đáng xem. Không chỉ là sự kết hợp của 2 ngôi sao trẻ mà bộ phim còn sở hữu cốt truyện hay, tạo hình đẹp.

Trong 4 tập đầu tiên phát sóng, Ngô Lỗi chưa có nhiều "đất diễn" so với Triệu Lộ Tư, Tuy nhiên, thông qua các trailer trước đó, nam diễn viên phần nào đã bộc lộ rất chân thực những giằng xé và đau đớn sâu trong nội tâm nhân vật. Ngô Lỗi thể hiện cảnh này xuất sắc đến độ khiến khán giả phải run sợ trước ánh mắt cùng thần thái sắc lẹm của nam diễn viên. Về phía Triệu Lộ Tư, cô nàng cũng được khen vì có lối diễn xuất tiến bộ hơn những phim trước như biểu cảm linh hoạt, đáng yêu khiến người xem không thể rời mắt. Nàng tiểu hóa 9x đã thoát ra khỏi giới hạn của bản thân để thực hiện những cảnh quay khó như phân đoạn sầu đau, bi thương.

Tinh Hán Xán Lạn là một dự án cấp S, do đạo diễn Phi Chấn Tường cầm trịch. Bộ phim có sự góp mặt của hai gương mặt nổi bật bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cùng nhiều diễn viên đang lên khác. Phim kể về nữ nhi Trình gia tên Thiếu Thương (do Triệu Lộ Tư thủ vai), bởi vì chiến loạn nên từ nhỏ đã bị cha mẹ cho ở lại bên cạnh bà nội, trở thành "Lưu thủ nhi đồng", thẩm nương ác độc dung túng, ý đồ nuôi dạy nàng thành phế nhân. Đối mặt với cạm bẫy trùng trùng, Trình Thiếu Thương vì mạng sống, giả vờ hư hỏng, thật dạ học hành, che giấu tài năng chờ cha mẹ trở về. Trình Thiếu Thương thiếu tình thương, gặp nghĩa tử Lăng Bất Nghi của tân đế (do Ngô Lỗi thủ vai), tài tử Viên Thận của núi Bạch Lộc (do Lý Quân Nhuệ thủ vai), Lâu Nghiêu con em thế gia (do︎ Dư Thừa Ân thủ vai), ba người ai cũng có ưu điểm riêng. Về mặt tìm người thành thân thích hợp, Trình Thiếu Thương vừa tự ti vừa thiết thực, mặc kệ con đường tình cảm gập ghềnh cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi Diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng nhận nhiều chỉ trích từ netizen, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư bất ngờ bị vạ lây.

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