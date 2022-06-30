Cảnh giường chiếu của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn được hé lộ, netizen 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 30/06/2022 14:08

Poster mới nhất của Tinh Hán Xán Lạn được tung ra cũng vô tình hé lộ cảnh giường chiếu của hai diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Tinh Hán Xán Lạn là tác phẩm cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, Hạnh Thậm Chí Tai của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Bộ phim kể về cô gái tên Trình Thiếu Thương (do Triệu Lộ Tư thủ vai) mồ côi từ nhỏ do chiến tranh và phải sống với bà.

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Hai nhân vật chính của Tinh Hán Xán Lạn được đảm nhận bởi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Trong quá trình lớn lên, Trình Thiếu Thương phải giả vờ ngốc nghếch để che giấu tài năng của mình. Sau này, cô vô tình quen biết Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi đóng), là con nuôi của hoàng đế Thiếu Thương, cả hai trải qua nhiều chuyện rồi cùng nhau sát cánh chiến đấu vì đất nước.

Mới đây, Tinh Hán Xán Lạn lại tiếp tục tung ra poster hé lộ một phân cảnh được trông đợi nhất nhì bộ phim. Dựa trên ảnh, Ngô Lỗi nửa nằm nửa ngồi trên giường, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy vai của Triệu Lộ Tư. Cặp đôi trao nhau ánh mắt tình tứ giữa khung cảnh ấm áp và lãng mạn.

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Poster mới nhất của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Poster này vừa được tung ra đã khiến cho nhiều khán giả "đứng ngồi không yên". Khán giả bày tỏ rất mong chờ một phân cảnh viên phòng ngọt ngào của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Trước đó, Tinh Hán Xán Lạn đã không ít lần gây sốt bởi những hình ảnh cực "tình" của cặp đôi chính.

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Tinh Hán Xán Lạn hiện đã vượt qua được vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 6/7 sắp tới - Ảnh: Internet

Tinh Hán Xán Lạn hiện đã vượt qua được vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 6/7 sắp tới thay cho Mộng Hoa Lục. Theo nhiều nguồn tin, phim sẽ được chia làm 2 phần, phần 1 dự tính sẽ có 30 tập, phần 2 gồm 28 tập.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tinh Hán Xán Lạn sao Hoa ngữ sao châu Á

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