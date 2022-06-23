Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại, có thể nhiều người không biết cô nàng chỉ mất đúng có 3 năm để ghi dấu trong lòng khán giả bằng những tác phẩm nửa cổ trang nửa hiện đại vô cùng thú vị. Tuy nhiên, vẫn có rất ít người biết về hành trình của mỹ nhân họ Triệu để đạt được những thành tựu trên, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm một số thông tin về ''thánh nữ xuyên không'' ngay sau đây.

Từ nhỏ, Triệu Lộ Tư đã rất hoạt bát và dễ thương, lại có năng khiếu ca hát, nhảy múa, Carole nghĩ đây có lẽ là điều khiến cô ấy có ý muốn tham gia vào làng giải trí . Cho đến năm 2016 khi mới chỉ 18 tuổi, Triệu Lộ Tư đã xuất hiện trong show Super Girls nhưng cuối cùng lại bị loại.

Triệu Lộ Tư được biết đến là con gái của một đại gia giàu có với khối tài sản khổng lồ và từ nhỏ đã sống trong nhung lụa với căn biệt thự nguy nga lộng lẫy. Có nguồn thông tin còn cho biết, trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của con gái, bố Triệu Lộ Tư đã mời MC danh tiếng Hà Cảnh đảm nhận vai trò làm người chủ trì bữa tiệc.

Thậm chí, tiểu thư họ Triệu còn được cho là tự mình bỏ tiền túi để đầu tư phim xuyên không do mình đóng chính. Và cũng vì có xuất thân giàu có nên ngoại trừ đóng phim thì Triệu Lộ Tư cũng rất hiếm khi đi đóng quảng cáo dù cô là gương mặt đang rất "ăn khách".

Tuy nhiên, tưởng chừng như việc có được xuất phát điểm rất xán lạn từ khi còn nhỏ sẽ giúp cho nữ diễn viên có được sự thăng tiến vượt bậc trong tương lai thì bất ngờ thay, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tồi tệ khi cô luôn được xem là nữ diễn viên có đời tư ồn ào nhất nhì Cbiz.

Triệu Lộ Tư liên tục vướng phải tin đồn không đáng có - Ảnh: Internet

Bằng chứng là từng có một thời gian, trên mạng xuất hiện những bài viết gọi Triệu Lộ Tư là “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”, “tiểu Lưu Diệc Phi”. Khi đó, rất nhiều người không hài lòng với các bài viết này, còn cho rằng Triệu Lộ Tư đang cố “cọ nhiệt” của đàn chị. Mặc dù đã đích thân lên tiếng về vấn đề này nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về vô số những lời chỉ trích từ phía netizen.

Dẫu vậy, nếu chỉ có nhiều đó mà được phong là nữ diễn viên có đời tư phức tạp nhất nhì Cbiz thì vẫn chưa đủ bởi Triệu Lộ Tư từng bị chụp lại màn hình bài viết tỏ tình với Tiêu Chiến trên Weibo, tuy nhiên cô đã phủ nhận và cho biết đó là photoshop.

Rồi cô lại có hành động like bài viết chê tạo hình nữ thần Kim Ưng của Tống Thiến, like bài dìm Ngô Tuyên Nghi, Cúc Tịnh Y… Suốt ngày lên hotsearch vì mấy kiểu thị phi này, Triệu Lộ Tư bị cư dân mạng mỉa mai là “trà xanh”.

Hành trình nỗ lực tìm kiếm sự công nhận từ netizen

Năm 2017, Triệu Lộ Tư lần đầu tham gia diễn xuất với vai phụ trong Phượng Tù Hoàng. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 chỉ đóng vai phụ nhưng cũng nhận được sự chú ý bởi nhan sắc và khả năng diễn xuất nổi bật của mình. Một năm sau, tên tuổi của mỹ nhân 9x được nhắc đến nhiều hơn qua vai Lạc Phỉ Phỉ trong phim xuyên không Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta.

​Tuy nội dung phim không quá đặc sắc và nam chính bị đánh giá khá đơ cứng nhưng Triệu Lộ Tư đã nhận được sự chú ý hơn nhờ khả năng "cân team". Đây là bộ phim đánh dấu tên tuổi của Triệu Lộ Tư, giúp cô được nhiều khán giả yêu thích, trở thành diễn viên trẻ được yêu thích cùng với Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ,...

Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Sau sự thành công của Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, nàng Lạc Phi Phi tiếp tục đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim khác như: Lắng nghe điều cảm động nhất, Thanh Nang Truyện, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt,... Tam Thiên Nha Sát là tác phẩm thay đổi hình tương năng động, cá tính thường thấy của Triệu Lộ Tư trên màn ảnh. Trong phim này, nữ diễn viên lột tả được chiều sâu hơn trong tâm lý nhân vật, giúp khán giả được thấy thêm 1 hình tượng mới của cô nàng.

Dẫu cho đã tham gia nhiều bộ phim nhưng kể từ sau sự thành công của Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, người hâm mộ liên tục không được nhìn thấy sự tiến bộ trong lối diễn xuất từ phía cô nàng khi những tác phẩm gần đây đều bị đánh giá là ''một màu'' và nhàm chán.

Đã có một số netizen đã ra sức bảo vệ ''mỹ nhân xuyên không'' khi cho rằng cô quá bận với lịch trình của mình nên chưa thể tập luyện được. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng việc liên tiếp có được may mắn tham gia với các bộ phim có sự góp mặt của những tiền bối nổi tiếng thì lẽ ra cô nàng nên học hỏi từ họ thay vì đưa ra lý do bao che.

Mới đây, Triệu Lộ Tư vừa mới tham gia dự án Thả thí thiên hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Cô nàng luôn nỗ lực để cải thiện bản thân qua từng ngày - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng giống như các dự án gần đây những gì cô đem lại chỉ gói gém trong 2 chữ ''Thất Vọng'' khi khả năng diễn xuất không có phần cải thiện, lẫn khí chất đa phần đều bị khán giả chê bai.

Có thể thấy dù có xuất phát điểm hơn hẳn bất kỳ ai trong tầm tuổi của nữ diễn viên nhưng sự nghiệp của ''mỹ nhân xuyên không'' vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những người hâm mộ của cô nàng vẫn hy vọng thần tượng của mình rồi sẽ chứng minh cho tất cả thấy sự cố gắng trong khoảng thời gian qua rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.