Tinh Hán Xán Lạn chính thức tung trailer ra mắt người hâm mộ, Triệu Lộ Tư khiến dân tình thất vọng: 'Nhìn bị già, đài từ nghe mệt mỏi'

Sao quốc tế 21/06/2022 17:30

Đoạn trailer mới đây của Tinh Hán Xán Lạn khiến netizen tỏ ra cực kỳ háo hức trước màn kết hợp giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là bộ phim truyền hình nhận được sự kỳ vọng của khán giả mặc dù chưa chính thức lên sóng. Điều này đến từ một phần dàn diễn viên chất lượng của phim khi Triệu Lộ TưNgô Lỗi đều là 2 trong số những nam nữ ngôi sao đình đám nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại. 

Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra trailer chính thức của Tinh Hán Xán Lạn. Điều này đã khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ và háo hức khi phim sắp sửa được ra mắt. 

Tinh Hán Xán Lạn chính thức tung trailer ra mắt người hâm mộ, Triệu Lộ Tư khiến dân tình thất vọng: 'Nhìn bị già, đài từ nghe mệt mỏi' - Ảnh 1
Phân đoạn cặp đôi chính trong đoạn trailer mới được ra mắt - Ảnh: Internet

Đoạn trailer dài gần 2 phút tiết lộ nhiều tình tiết thú vị sẽ diễn ra trong phim. Gây bất ngờ chính là việc Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã lồng tiếng trực tiếp cho nhân vật mà mình thủ vai trong Tinh Hán Xán Lạn. Nếu như đài từ của Ngô Lỗi được khán giả khen ngợi không ngớt thì Triệu Lộ Tư lại bị chê là đọc thoại không cảm xúc, khả năng đài từ yếu, thậm chí có phần không hợp với nhân vật mà cô đang đảm nhận. 

Tinh Hán Xán Lạn chính thức tung trailer ra mắt người hâm mộ, Triệu Lộ Tư khiến dân tình thất vọng: 'Nhìn bị già, đài từ nghe mệt mỏi' - Ảnh 2

Tinh Hán Xán Lạn chính thức tung trailer ra mắt người hâm mộ, Triệu Lộ Tư khiến dân tình thất vọng: 'Nhìn bị già, đài từ nghe mệt mỏi' - Ảnh 3
Phân đoạn ngọt ngào của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong phim - Ảnh: Internet

Mặc dù chỉ là một đoạn trailer ngắn nhưng tương tác của cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn cũng được khán giả hết lời khen ngợi vì quá ngọt ngào và tự nhiên. Đồng thời, đây cũng chính là điểm nhấn khiến netizen tỏ ra háo hức và mong muốn được nhìn thấy màn kết hợp của cả 2 nhanh chóng hơn bao giờ hết. 

Bên cạnh đó những yếu tố kỹ thuật như góc quay, màu phim cũng được đánh giá cao vì mang tính nghệ thuật. 

Một số bình luận của khán giả về trailer mới nhất của Tinh Hán Xán Lạn:

- Giọng của Triệu Lộ Tư dự là sẽ khiến khán giả cảm thấy lạc quẻ đấy. Nói thật là nghe lồng tiếng đôi chỗ không khớp miệng còn hơn là nghe giọng nữ chính ngang phè phè cả một bộ phim.

- Màu phim, bối cảnh với diễn xuất ổn nhưng đài từ của Triệu Lộ Tư không ổn lắm.

- Màu phim góc quay đẹp ghê luôn, nữ chính để tạo hình này nhìn bị già, đài từ nghe mệt mỏi, nghe sang nam chính đã cái tai ghê.

 

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tình Hán Xán Lạn sao châu á Cbiz

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