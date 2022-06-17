Luôn bị gắn mác 'chảnh chọe, xấu tính', Triệu Lộ Tư trong mắt những người tại hậu trường lại khác hoàn toàn như thế này đây

Sao quốc tế 17/06/2022 15:44

Những hành động ngộ nghĩnh, đáng yêu hết phần thiên hạ của Triệu Lộ Tư tại hậu trường không khỏi khiến người xem thích thú.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến nhân cách của Triệu Lộ Tư. Cụ thể trước đây cô nàng luôn được đồn đoán là có tính cách có phần ngôi sao và khó gần, cũng vì có nhiều thông tin như vậy xuất hiện nên người hâm mộ lầm tưởng những điều trên hoàn toàn là sự thật. 

Triệu Lộ Tư
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây để giải oan cho ''mỹ nhân xuyên không'', một nhân viên đã chia sẻ về tính cách thật của Triệu Lộ Tư khi anh có dịp làm việc cùng. Theo đó, người này cho biết mỹ nhân họ Triệu và cả ê-kíp của cô vô cùng thân thiện. Nữ diễn viên thậm chí còn làm liên tục làm trò để tạo bầu không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh. 

Cụ thể, Triệu Lộ Tư vừa có buổi livestream quảng bá cho nhãn hàng. Nhìn qua biểu cảm, cũng như nghe giọng nói của nữ diễn viên, dễ nhận thấy lần này cô có tâm trạng rất tốt. Trong hậu trường, Lộ Tư liên tục cười nói, trêu đùa.

Được biết, nữ diễn viên không ngần ngại phá bỏ hình tượng của mình khi sẵn sàng tự dán những miếng sticker ngộ nghĩnh lên hai bên má, điều mà kịch bản không hề yêu cầu. 

Bên cạnh đó, một người trong ekip buổi quay ngày hôm đó cho biết mỹ nhân Thả Thí Thiên Hạ thực sự có tính cách rất tốt. Cô vô cùng hòa đồng, vui vẻ, phối hợp nhịp nhàng với ê-kíp để buổi livestream trở nên suôn sẻ.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư làm trò tạo không khí vui vẻ trong buổi làm việc - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh của Lộ Tư trong buổi livestream, kèm chia sẻ của anh nhân viên được lan truyền trên mạng xã hội, netizen đã vô cùng cảm thấy bất ngờ và hầu hết đều giành cho cô nàng những lời khen chân thành nhất về tính cách dễ thương, thân thiện của mình. 

Có vẻ, đây cũng là tính cách thật của mỹ nhân, bởi khi nhìn qua nét mặt của những người làm việc với cô, dễ nhận thấy ai cũng rất hài lòng, vui vẻ.

Sắp tới đây, Lộ Tư có hai dự án truyền hình ra mắt khán giả là Hậu Lãng và Tinh Hán Xán Lạn. Công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại lần này của "tình cũ" Dương Dương.

 

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