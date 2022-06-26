Triệu Lộ Tư khiến fan hốt hoảng với thân hình 'gầy đét' lộ cả xương ngực

Sao quốc tế 26/06/2022 17:35

Thân hình gầy guộc của Triệu Lộ Tư mới đây khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng rằng cô đang giảm cân quá đà, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây một cư dân mạng đã bắt gặp Triệu Lộ Tư đi chơi tại một khu giải trí cùng với bạn bè của mình. Tuy nhiên, sau khi bức ảnh chụp "thánh nữ xuyên không" được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên đã tỏ ra vô cùng lo lắng với thân hình gầy gò đáng báo động của cô.

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Triệu Lộ Tư đi chơi tại một khu giải trí cùng với bạn bè của mình - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên khiến fan hốt hoảng với thân hình gầy trơ xương của mình - Ảnh: Internet

Trong quá khứ, vì sở hữu thân hình khá đầy đặn, Triệu Lộ Tư thường phải đối mặt với nhiều bình luận body shaming, chủ yếu là chỉ trích cô không biết quản lý cơ thể. Vì vậy, việc giữ một vóc dáng mảnh mai đã trở thành việc mà cô hết mực quan tâm.

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Trong quá khứ, vì sở hữu thân hình khá đầy đặn, Triệu Lộ Tư thường phải đối mặt với nhiều bình luận body shaming - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, để có thân hình "mình hạc xương mai", Triệu Lộ Tư đã chăm chỉ tập luyện và ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng với hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên, nhiều người tỏ ra lo lắng cô đang đi vào vết xe đổ của nhiều mỹ nhân khác là giảm cân tới mức thiếu sức sống, tiều tụy.

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Nữ diễn viên tập luyên chăm chỉ để có thân hình hoàn hảo - Ảnh: Internet

Đã từ lâu trong làng giải trí Hoa ngữ, việc các sao nữ o ép cân nặng của mình đã trở thành một vấn đề đáng báo động. Việc này được cho là khiến nhiều khán giả trẻ cũng học theo để cơ thể mình gầy đến mức đáng thương.

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Trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger cho rằng tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành nhìn khá giống với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ. Theo đó, người này nhận thấy cả hai mỹ nhân cùng mặc áo trấn thủ dài màu trắng - xanh và để tóc râu tôm.

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