Phim mới của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư bất ngờ bị dính nghi án 'sao chép' tạo hình kimono của Nhật Bản?

Tạo hình trong Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ nhận phải những lời chê bai khi cố gắng bắt chước giống kimono của Nhật Bản.

Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính dự kiến sẽ được lên sóng trong mùa hè năm nay. Ngay từ những hình ảnh và trailer đầu tiên, cặp đôi chính đã khiến khán giả bấn loạn vì chemistry quá đỉnh. Dẫu vậy, chưa nhận được lời khen được bao nhiêu mới đây phim đã phải nhận về những lời chê bai về trang phục của các nhân vật chính.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, một blogger bất ngờ đăng bài so sánh trang phục của phim Tinh Hán Xán Lạn với kimono Nhật Bản. Tinh Hán Xán Lạn lấy bối cảnh thời Hán, tạo hình trang phục của dàn diễn viên cũng được xây dựng dựa theo tư liệu lịch sử được ghi lại. Vì vậy, việc nhà sản xuất lựa chọn trang phục của kimono của Nhật Bản đang khiến cho dân tình xứ Trung tỏ ra không hài lòng.

Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, tạo hình của Tinh Hán Xán Lạn vẫn mang nét đặc trưng của trang phục thời Hán. Điển hình có thể đem so sánh với trang phục trong bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ.

Bài đăng so sánh trang phục của blogger - Ảnh: Internet

- Nhìn vẫn ra Hán phục nhưng kiểu tổ trang phục muốn chơi nổi tạo điểm nhấn bằng việc cho cái nơ lạc quẻ vào. Có thể gây tranh cãi nhưng có lợi đôi chút cho việc tạo nhiệt chạy số liệu.

- Nhìn phía trước thì vẫn là trang phục thời Hán, nhưng cái nơ phía sau lại sai, giờ tạo hình phim đúng kiểu lai giữa kimono và Hán phục.

- Nhìn Kimono vẫn đẹp hơn, tạo hình của Tinh Hán Xán Lạn trông quê và khiến diễn viên hơi già.

Hiện tại, phía đoàn làm phim Tinh Hán Xán Lạn vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều cho rằng tin tức này cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến bộ phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-ngo-loi-va-trieu-lo-tu-bat-ngo-bi-dinh-nghi-an-sao-chep-tao-hinh-kimono-cua-nhat-ban-479328.html