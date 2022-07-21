Tiết lộ nam thần 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thiên Cổ Quyết Trần phần 2

Sao quốc tế 21/07/2022 18:18

Mới đây, bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần phần 2 đã xác nhận nam chính sẽ "nên duyên" với mỹ nhân họ Triệu.

Mới đây, nam diễn viên Bạch Kính Đình đã được xác nhận sẽ là người nên duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án phim "Thiên Cổ Quyết Trần phần 2". 

Ngay khi thông tin trên được tiết lộ, nhiều khán giả đã không khỏi tỏ ra lo lắng hai diễn viên trẻ sẽ khó có thể đảm đương được bộ phim này do còn nhiều hạn chế về mặt diễn xuất. Nhiều khán giả lại cho rằng Triệu Lộ Tư không hợp vai nữ chính của Thần Ẩn. Nguyên nhân cũng bởi diễn xuất của cô nàng quá hạn chế và Thả Thí Thiên Hạ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Với dạng vai nội tâm khó nắm bắt như nhân vật A Âm (Phượng Hoàng chuyển thế), nàng tiểu Hoa sẽ khó lòng diễn tốt được.

Tiết lộ nam thần 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thiên Cổ Quyết Trần phần 2 - Ảnh 1

Trước đó, Thần Ẩn chính là phần 2 của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính từng gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2021.

Đặc biệt, có rất nhiều lời khen ngợi dành cho nữ diễn viên chính Châu Đông Vũ. Đây là một những lý do tiên quyết giúp cho bộ phim chiến thắng tại bảng xếp hạng vào nửa đầu tháng 7 này. Một số bình luận cho rằng, Châu Đông Vũ không hổ danh là một trong những diễn viên trẻ tài năng của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Với vai chính Thượng Cổ lần này, Châu Đông Vũ khiến người xem không phải thất vọng. Từ gương mặt uy nghiêm, biểu cảm lạnh lùng của Châu Đông Vũ là những yếu tố để khán giả cuốn hút ngay từ những tập đầu của phim.

Tiết lộ nam thần 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thiên Cổ Quyết Trần phần 2 - Ảnh 2

Phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần kể về đời sau của Thượng Cổ và Bạch Quyết là Nguyên Khải. Các tuyến nhân vật khác như Cảnh Giản, Nguyệt Di, Phượng Nhiễm sẽ một lần nữa xuất hiện trong phần 2 này. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy trong năm nay. 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Bạch Kính Đình Sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Thiên Cổ Quyết Trần

TIN LIÊN QUAN

Chuyện lạ có thật, Triệu Lộ Tư được anti fan lên tiếng bảo vệ không khỏi làm cư dân mạng cảm thấy thích thú

Chuyện lạ có thật, Triệu Lộ Tư được anti fan lên tiếng bảo vệ không khỏi làm cư dân mạng cảm thấy thích thú

Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy'

Vừa 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh về thành tích phim, Triệu Lộ Tư đã có màn ăn mừng 'cực cháy'

Ăn mừng thành tích Tinh Hán Xán Lạn đạt điểm cao Douban, Triệu Lộ Tư khoe vóc dáng bốc lửa khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A'

Ăn mừng thành tích Tinh Hán Xán Lạn đạt điểm cao Douban, Triệu Lộ Tư khoe vóc dáng bốc lửa khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A'

Dân tình 'cười như được mùa' trước cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Dân tình 'cười như được mùa' trước cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Mở điểm Douban cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: Liệu Triệu Lộ Tư đã có thể vươn lên ngang hàng với 'nữ hoàng rating'?

Mở điểm Douban cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: Liệu Triệu Lộ Tư đã có thể vươn lên ngang hàng với 'nữ hoàng rating'?

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI