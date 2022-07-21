Tiết lộ nam thần 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thiên Cổ Quyết Trần phần 2

Mới đây, bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần phần 2 đã xác nhận nam chính sẽ "nên duyên" với mỹ nhân họ Triệu.

Mới đây, nam diễn viên Bạch Kính Đình đã được xác nhận sẽ là người nên duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án phim "Thiên Cổ Quyết Trần phần 2".

Ngay khi thông tin trên được tiết lộ, nhiều khán giả đã không khỏi tỏ ra lo lắng hai diễn viên trẻ sẽ khó có thể đảm đương được bộ phim này do còn nhiều hạn chế về mặt diễn xuất. Nhiều khán giả lại cho rằng Triệu Lộ Tư không hợp vai nữ chính của Thần Ẩn. Nguyên nhân cũng bởi diễn xuất của cô nàng quá hạn chế và Thả Thí Thiên Hạ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Với dạng vai nội tâm khó nắm bắt như nhân vật A Âm (Phượng Hoàng chuyển thế), nàng tiểu Hoa sẽ khó lòng diễn tốt được.

Trước đó, Thần Ẩn chính là phần 2 của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính từng gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2021.

Đặc biệt, có rất nhiều lời khen ngợi dành cho nữ diễn viên chính Châu Đông Vũ. Đây là một những lý do tiên quyết giúp cho bộ phim chiến thắng tại bảng xếp hạng vào nửa đầu tháng 7 này. Một số bình luận cho rằng, Châu Đông Vũ không hổ danh là một trong những diễn viên trẻ tài năng của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Với vai chính Thượng Cổ lần này, Châu Đông Vũ khiến người xem không phải thất vọng. Từ gương mặt uy nghiêm, biểu cảm lạnh lùng của Châu Đông Vũ là những yếu tố để khán giả cuốn hút ngay từ những tập đầu của phim.

Phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần kể về đời sau của Thượng Cổ và Bạch Quyết là Nguyên Khải. Các tuyến nhân vật khác như Cảnh Giản, Nguyệt Di, Phượng Nhiễm sẽ một lần nữa xuất hiện trong phần 2 này. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy trong năm nay.

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