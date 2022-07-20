Chuyện lạ có thật, Triệu Lộ Tư được anti fan lên tiếng bảo vệ không khỏi làm cư dân mạng cảm thấy thích thú

Triệu Lộ Tư bất ngờ được anti fan lên tiếng bảo vệ.

Kể từ khi được debut ra mắt khán giả Cbiz lần đầu, Triệu Lộ Tư nhận được rất nhiều sự yêu thích từ phía người hâm mộ. Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Nhưng danh tiếng "Thánh xuyên không" ngày một sụt giảm sau những lần cọ nhiệt, xào couple tai tiếng, hảo cảm của công chúng dành cho nàng tiểu hoa dường như biến thành "âm vô cực", anti-fan có khi còn cao hơn cả lượng fan.

Ấy thế mà mới đây, Triệu Lộ Tư vừa trải qua một việc tưởng chừng như không có thật khi cả fan, anti-fan thậm chí cả người qua đường đều lên tiếng bảo vệ cô nàng, nguyên nhân xuất phát từ một trò đùa ác ý được lan truyền trên Weibo Trung Quốc. Đoạn gif gây tranh cãi - Ảnh: Internet Cụ thể, đoạn gif mà người này đăng tải được cắt ra từ phân đoạn nhỏ trong Tinh Hán Xán Lạn. Nhưng không hiểu nhằm mục đích gì mà phần gương mặt của Triệu Lộ Tư bỗng chốc "biến hình" thành người khác và điều này khiến cho cư dân mạng bỗng dưng khó chịu bởi hành động này rõ ràng đang không tôn trọng nữ diễn viên.

Một số bình luận của cư dân mạng: - Ủa, gì vậy? Tôi không hiểu lắm. - Ơ, sao lúc xem mình không thấy cảnh này nhỉ? - Không cần phải ác ý với cô Tư như vậy đâu, tôi xem phim chả thấy có vấn đề gì cả. - Đã xem Tinh Hán Xán Lạn và có thể nói chiếc gif này đã bị ai đó chỉnh sửa rồi. Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính dù chưa thể xem là tác phẩm bạo, nhà sản xuất phim chẳng mấy coi trọng nhưng vẫn giữ được mức nhiệt và số lượng người xem nhất định. Triệu Lộ Tư đang ngày càng tiến bộ trong giai đoạn gần đây - Ảnh: Internet Trái với nhân vật nữ cường ở Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư trong lần comeback này hiệu ứng khá tốt, cô nàng cũng được nhận xét phù hợp với tạo hình và tính cách của Trình Thiếu Thương, diễn xuất chưa hẳn xuất sắc nhưng đã có sự tiến bộ hơn so với trước đây.

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